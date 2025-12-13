Phường Hạc Thành gặp mặt các chức sắc công giáo nhân dịp Giáng sinh 2025

Mới đây, phường Hạc Thành tổ chức gặp mặt các chức sắc công giáo nhân dịp lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2025 và chào đón năm mới 2026.

Lãnh đạo các ban, sở ngành và phường Hạc Thành tặng hoa chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, các linh mục và chánh trương các giáo xứ.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành.

Đại diện Giáo phận Thanh Hóa có Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban Phát triển con người toàn diện Hội đồng giám mục Việt Nam; các linh mục Tòa Giám mục Thanh Hóa; các linh mục và Chánh trương thuộc các giáo xứ Chính Tòa, Đại Thảo; Hội dòng mến Thánh giá Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Bá Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành phát biểu chúc mừng.

Trong không khí ấm áp và phấn khởi mừng lễ Thiên chúa Giáng sinh, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành Lê Bá Hải trân trọng gửi tới Giám mục Nguyễn Đức Cường cùng các chức sắc, chức việc, nữ tu và đồng bào công giáo sinh sống trên địa bàn phường những tình cảm chân thành, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp.

Vui mừng thông tin về những thành tựu, kết quả nổi bật mà phường Hạc Thành đạt được trong năm 2025 - cũng là năm đầu tiên phường đi vào vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Chủ tịch UBND phường cho rằng, những kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng của đồng bào công giáo, các chức sắc, chức việc Tòa Giám mục, các giáo xứ.

Phát huy những giá trị và truyền thống tốt đẹp, đồng chí mong muốn Giám mục Nguyễn Đức Cường cùng các linh mục, chức sắc, chức việc, nữ tu và đồng bào công giáo tiếp tục gắn bó, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng Hạc Thành ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thay mặt các chức sắc công giáo, Giám mục Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban Phát triển con người toàn diện Hội đồng Giám mục Việt Nam bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật phường đạt được trong thời gian qua và cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền phường Hạc Thành đối với các hoạt động của Giáo phận Thanh Hóa.

Giám mục Nguyễn Đức Cường nhấn mạnh, Giáo phận Thanh Hóa sẽ tiếp tục động viên, hướng dẫn bà con giáo dân phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời đẹp đạo”, góp phần xây dựng phường ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo phường Hạc Thành đã tặng hoa chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, các linh mục và chánh trương các giáo xứ.

Lê Thảo (CTV)