Tiếp sức cho hộ nghèo và gia đình chính sách

Các chương trình tín dụng chính sách được coi là “bà đỡ” của hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách. Đặc biệt, sau đợt mưa lũ lịch sử xảy ra vào tháng 10 vừa qua, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã khẩn trương triển khai hàng loạt chính sách gia hạn nợ, khoanh nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và bổ sung nguồn vốn vay nhằm kịp thời giúp người dân tái sản xuất, ổn định cuộc sống.

Gia đình ông Hà Đức Tài ở xã Linh Sơn được Phòng giao dịch NHCSXH Lang Chánh điều chỉnh giảm lãi suất cho vay chương trình giải quyết việc làm.

Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-TTg ngày 21/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh lãi suất cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách, NHCSXH Thanh Hóa đã khẩn trương rà soát và áp dụng mức lãi suất mới từ ngày 1/12/2025. Theo đó, 19 chương trình tín dụng từ nguồn vốn Trung ương được điều chỉnh giảm lãi suất. Cụ thể, cho vay vốn đối với hộ nghèo, học sinh, sinh viên giảm từ 6,6%/năm xuống 6,24%/năm; hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và thương nhân vùng khó khăn giảm từ 9%/năm xuống 7,8%/năm; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giảm từ 9%/năm xuống 8,4%/năm; hộ cận nghèo giảm từ 7,92%/năm xuống 7,488%/năm; hộ mới thoát nghèo giảm từ 8,25%/năm xuống 7,8%/năm. Mức lãi suất mới được áp dụng cho cả dư nợ hiện hành, người dân được giảm lãi ngay mà không phải hoàn thiện lại thủ tục. Các chương trình được giảm lãi suất chiếm phần lớn trong tổng số hộ đang vay vốn trên toàn tỉnh nên tác động là rất lớn và tức thời.

Gia đình ông Hà Đức Tài ở xã Linh Sơn đang vay vốn theo chương trình giải quyết việc làm từ Phòng giao dịch NHCSXH Lang Chánh với số tiền 100 triệu đồng để phát triển mô hình sản xuất đũa sạch. Năm 2025, do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều thời điểm cơ sở sản xuất của ông phải tạm dừng hoạt động; bị ngập lụt làm hư hỏng sản phẩm. Do đó, khi được giảm lãi suất cho vay từ ngày 1/12/2025, ông Tài rất phấn khởi, cho biết: “Bên cạnh những lo lắng về cuộc sống sau lũ, gia đình tôi lo không biết đến kỳ hạn thì lấy tiền đâu trả lãi ngân hàng. Khi nhận được thông báo khoản vay của mình được giảm lãi suất, tôi bớt lo lắng hơn. Nhờ các chính sách của Nhà nước và hỗ trợ của ngân hàng, gia đình tôi có thêm chỗ dựa để vượt qua lúc khó khăn này".

Câu chuyện của ông Tài là một trong hàng nghìn trường hợp khách hàng đang vay vốn tại NHCSXH Thanh Hóa gặp khó khăn sau thiên tai. Ngay khi lũ rút, ngân hàng đã chỉ đạo các phòng giao dịch phối hợp với UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ tiết kiệm và vay vốn rà soát 100% hộ vay bị ảnh hưởng. Việc kiểm tra, xác minh được tiến hành khẩn trương để lập hồ sơ xử lý rủi ro theo quy định, bao gồm gia hạn nợ, khoanh nợ hoặc xóa nợ cho những trường hợp đủ điều kiện.

Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Lang Chánh Lê Viết Toàn cho biết: "Việc giảm lãi suất theo Quyết định số 2553/QĐ-TTg không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người vay, mà còn thể hiện rõ sự quan tâm của Chính phủ đối với người dân ở các khu vực khó khăn. Chính sách này giúp giảm áp lực tài chính cho các hộ vay. Đồng thời tạo điều kiện để người dân mở rộng sản xuất, phát triển thương mại, tạo việc làm và tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ngay khi có quyết định, chúng tôi đã niêm yết công khai lãi suất mới tại các điểm giao dịch xã, UBND các xã cũng đã đăng tải công khai mức lãi suất mới, chỉ đạo tổ tiết kiệm vay vốn thông tin trực tiếp đến người dân; cập nhật lãi suất mới trên hệ thống, áp dụng tự động với tất cả khoản vay. Đến nay, tất cả khách hàng đã được điều chỉnh giảm lãi suất theo quy định”.

Đến đầu tháng 12/2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn Thanh Hóa đạt hơn 16.453,4 tỷ đồng với 299.570 khách hàng đang vay vốn. Cùng với việc triển khai kịp thời các chính sách giảm lãi suất, hiện nay NHCSXH Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng và triển khai đồng bộ hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, tập trung vào các lĩnh vực như cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, cho vay nhà ở xã hội, cho vay học sinh - sinh viên, giải quyết việc làm và nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn...

Để chính sách đến đúng đối tượng, NHCSXH Thanh Hóa chỉ đạo các phòng giao dịch bám sát cơ sở, phối hợp với chính quyền, đoàn thể và tổ tiết kiệm và vay vốn rà soát đầy đủ danh sách, niêm yết công khai lãi suất mới, hướng dẫn thủ tục minh bạch, giúp người dân nắm bắt kịp thời và giảm áp lực tài chính. Việc hạ lãi suất các chương trình tín dụng chính sách lần này thể hiện sự vào cuộc kịp thời và nhân văn của Đảng, Nhà nước trong việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, yên tâm khôi phục sản xuất, kinh doanh, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của tín dụng chính sách trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Bài và ảnh: Khánh Phương