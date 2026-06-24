Bộ đội biên phòng chung tay bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp ở khu vực biên giới, biển, đảo là việc làm thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống của Nhân dân. Từ nền nếp chính quy trong doanh trại đến công tác vận động quần chúng ở cơ sở, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã đưa ý thức giữ gìn môi trường vào từng phần việc cụ thể. Không chỉ quét dọn đường làng, thu gom rác thải, trồng cây xanh, khơi thông cống rãnh, các đơn vị còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen sinh hoạt, xây dựng nếp sống sạch hơn, an toàn hơn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt tham gia dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn đóng quân.

Trung tuần tháng 5/2026, Đồn Biên phòng Đa Lộc phối hợp với chi hội phụ nữ các thôn Hùng Thành, Yên Lộc, xã Vạn Lộc tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường. Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ cùng hội viên phụ nữ đã có mặt tại các tuyến đường làng, ngõ xóm. Người phát quang bụi rậm, người thu gom rác, túi nilon, chai nhựa. Những đoạn đường cỏ mọc um tùm được dọn sạch. Các điểm tập kết rác tự phát được xử lý, trả lại cảnh quan cho khu dân cư.

Không dừng ở việc làm sạch trong ngày ra quân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc còn phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong sinh hoạt thôn, trong các cuộc gặp gỡ tại hộ gia đình, nhất là ở khu vực gần bãi biển, nơi thường phát sinh rác thải nhựa. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc còn tuyên truyền về tác hại của rác thải đối với môi trường sống, nguồn nước, sức khỏe con người và hoạt động sản xuất, đánh bắt. Qua đó, nhiều hộ đã chủ động thu gom rác đúng nơi quy định, không đổ rác xuống kênh mương.

Tại tuyến biên giới phía Tây của tỉnh, Chi đoàn Đồn Biên phòng Bát Mọt phối hợp với hội phụ nữ, đoàn thanh niên xã Bát Mọt tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” tại thôn Vịn. Sau lễ phát động, cán bộ, đoàn viên và bà con đã trồng hơn 30 cây cảnh trong khuôn viên nhà văn hóa thôn. Cùng với trồng cây, các lực lượng tổng dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải quanh khu dân cư. Đơn vị còn tuyên truyền cho Nhân dân thực hiện ăn uống, sinh hoạt bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động phòng, tránh lây lan dịch bệnh. Ở địa bàn miền núi, nhiều hộ dân còn chăn nuôi gần nhà, tập quán xử lý chất thải chưa đồng bộ. Vì vậy, cán bộ biên phòng lựa chọn cách tuyên truyền dễ hiểu, gắn với điều kiện thực tế của từng gia đình...

Thượng tá Lê Duy Lượng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bát Mọt, cho biết: Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã phối hợp với hội phụ nữ, đoàn thanh niên, người có uy tín tuyên truyền, giải thích để Nhân dân hiểu bảo vệ môi trường không chỉ làm cho bản làng sạch đẹp hơn, mà còn trực tiếp bảo vệ sức khỏe và chủ động phòng, chống dịch bệnh. Khi nhận thức thay đổi, nhiều hộ dân đã chủ động làm chuồng trại xa nơi ở, đào hố xử lý chất thải, trồng cây xanh quanh nhà, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư. Khi bà con thấy việc có lợi cho gia đình mình, phong trào sẽ đi vào nền nếp.

Tại xã Yên Khương, trong chuỗi hoạt động “Tình nguyện hè năm 2026”, “Ngày chủ nhật xanh” và thực hiện mô hình “Bản sáng vùng biên”, Chi đoàn Đồn Biên phòng Yên Khương phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ xã và Nhân dân bản Tứ Chiềng tổ chức quét dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải tại khuôn viên nhà văn hóa bản, thiết thực, gần dân. Cũng trong dịp này, đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Yên Khương xuống đồng giúp bà con thu hoạch lúa, trong đó có diện tích thuộc mô hình “Trồng lúa nếp cau thí điểm”. Với người dân vùng biên, mùa vụ phụ thuộc nhiều vào thời tiết và nhân lực. Sự hỗ trợ của bộ đội đúng lúc giúp bà con giảm bớt vất vả, kịp thu hoạch khi lúa chín. Từ việc dọn vệ sinh đến giúp dân sản xuất, mỗi phần việc đều thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ biên phòng trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Không riêng Đa Lộc, Bát Mọt hay Yên Khương, từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đóng quân tổ chức hàng nghìn buổi vệ sinh môi trường, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tham gia. Các hoạt động tập trung vào thu gom rác thải, vệ sinh đường giao thông, bãi biển, khu dân cư; phát quang bụi rậm; trồng cây xanh; khơi thông dòng chảy; tuyên truyền hạn chế sử dụng túi nilon, không xả rác bừa bãi.

Ở mỗi địa bàn, cách làm có thể khác nhau, nhưng điểm chung là bám dân, bám cơ sở, chọn việc cụ thể để triển khai. Khi bộ đội trực tiếp làm trước, phong trào sẽ lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Qua đó ý thức bảo vệ môi trường dần trở thành việc thường xuyên trong sinh hoạt cộng đồng ở khu vực biên giới, biển, đảo.

Bài và ảnh: Xuân Minh