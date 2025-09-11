Bộ ba giải pháp Cloud Server, CDN, K8s của Bizfly Cloud được vinh danh tại Sao Khuê 2025

Ngày 19/04/2025 vừa qua đã diễn ra lễ trao giải Sao Khuê nhằm vinh danh các sản phẩm Việt Nam tiêu biểu. Tham gia dự thi lần này, Bizfly Cloud đã vinh dự được xướng tên với 3 giải pháp nổi bật Bizfly Cloud Server, Bizfly CDN và Bizfly Kubernetes Engine trong hạng mục Điện toán đám mây, khẳng định chất lượng công nghệ Make in Vietnam.

Điện toán đám mây đã đóng góp vai trò rất quan trọng trong sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ ngày nay, cloud trên thực tế là nền tảng cho rất nhiều ứng dụng phổ biến mà chúng ta đang sử dụng.

Nhu cầu chuyển đổi số doanh nghiệp để theo kịp tốc độ phát triển công nghệ, cùng với đó đạt được các mục tiêu về tối ưu quy trình, chi phí, thời gian và nguồn lực để hướng đến phát triển lâu dài, tối đa hóa năng suất và hiệu quả trở nên cấp thiết.

Điện toán đám mây hay công nghệ cloud cung cấp khả năng triển khai hạ tầng để phát triển và ứng dụng công nghệ ở tốc độ cực kỳ nhanh chóng (có thể chỉ cần vài tiếng), với chi phí tối ưu (không cần đầu tư ban đầu lớn cho máy móc, thiết bị, chi phí tính theo giờ...) và dễ dàng tăng giảm quy mô theo nhu cầu.

Bizfly Cloud đang làm chủ công nghệ và phát triển nền tảng điện toán đám mây Việt Nam, giúp các doanh nghiệp Việt Nam không bị phụ thuộc vào công nghệ của nước ngoài trong quá trình chuyển đổi số.

Với 15 năm kinh nghiệm trong phát triển hạ tầng cho nội bộ VCCorp (một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam), Bizfly Cloud là đơn vị tiên phong phát triển hạ tầng điện toán đám mây nội địa đạt chuẩn quốc tế. Bizfly Cloud trong quá trình phát triển đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng: 5000+ doanh nghiệp khách hàng, 300+ chuyên gia công nghệ hàng đầu, tăng trưởng doanh thu vượt kỳ vọng 150%,...

Các sản phẩm của Bizfly Cloud (Cloud Server, CDN và Kubernetes Engine) được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2025 là minh chứng cho năng lực công nghệ, đóng góp thực tiễn và tính tiên phong của công ty. Giải thưởng Sao Khuê do VINASA tổ chức, có lịch sử uy tín với ngành phần mềm – dịch vụ CNTT Việt Nam. Giải thưởng là bước đệm tiếp tục thúc đẩy Bizfly Cloud nâng tầm hạ tầng số quốc gia.

Bizfly Cloud Server là giải pháp máy chủ ảo trên nền tảng điện toán đám mây với hệ thống Data center đặt tại Hà Nội và Hồ Chí Minh (triển khai Multi DC - 3 AZ 2 Regions). Với ảo hóa trên các cụm máy chủ vật lý mạnh mẽ giúp hệ thống của doanh nghiệp luôn ổn định, sẵn sàng cao, không bị tắc nghẽn khi có lượng truy cập lớn, đồng thời mở rộng tài nguyên gần như ngay lập tức bất cứ khi nào có nhu cầu.

Bizfly CDN - giải pháp giúp giảm tải cho máy chủ gốc đến 90% băng thông, tăng tốc độ truy cập dữ liệu, khắc phục tình trạng giật lag website. Đó là nhờ cơ chế lưu dữ liệu tĩnh tại các máy chủ trong mạng lưới máy chủ của CDN, với các nội dung được lưu sẵn trên máy chủ CDN, các yêu cầu truy cập sẽ không cần gửi trực tiếp đến máy chủ gốc. Đồng thời nội dung sẽ được gửi từ máy gần người dùng nhất, qua đó đảm bảo tốc độ luôn nhanh dù truy cập từ bất cứ đâu.

Bizfly Kubernetes Engine (BKE) cung cấp khả năng tự động hóa việc triển khai, quản lý và mở rộng ứng dụng dưới dạng container. Với đầy đủ tính năng tương đồng với các giải pháp K8s hàng đầu hiện nay và được phát triển trên hạ tầng trong nước mạnh mẽ của Bizfly Cloud, BKE đáp ứng tối ưu nhu cầu phát triển cho doanh nghiệp Việt.

Tích hợp với hệ giải pháp đa dạng gồm: Simple Storage, Cloud Database, Container Registry, VoD, Cloud Watcher, Cloud LMS, Call Center,..., doanh nghiệp dễ dàng triển khai một hạ tầng công nghệ đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ đơn giản tới phức tạp.

Doanh nghiệp quan tâm có thể tham khảo tại: https://bizflycloud.vn/

Nhận ưu đãi lên đến 45% dịch vụ Cloud Server, VPS, Load Balancer, Database, Auto Scaling, Kubernetes Engine dành riêng cho khách hàng mới của Bizfly Cloud.

