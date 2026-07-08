Bỏ 697 thủ tục hành chính, cắt giảm 1.754 điều kiện kinh doanh không cần thiết

Đến ngày 13/6, 11 nghị quyết của Chính phủ cùng các thông tư của bộ, ngành đã bãi bỏ 697 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 673 thủ tục hành chính và cắt giảm 1.754 điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Bộ Nội vụ cho biết 6 tháng đầu năm 2026, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Việc triển khai được thực hiện theo các Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP và 11/NQ-CP, tập trung tái cấu trúc quy trình trên môi trường điện tử, tăng cường sử dụng dữ liệu quốc gia, hướng tới giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính.

Đặc biệt, triển khai Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, Thường trực Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, đề xuất phương án phân cấp và đơn giản hóa quy định kinh doanh, với các mục tiêu đột phá. Theo đó, yêu cầu đặt ra là cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý; đồng thời quyết tâm cắt giảm 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024.

Đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Chính phủ phấn đấu cắt giảm tối thiểu 30% ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và xóa bỏ 100% điều kiện kinh doanh không thực sự cần thiết. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện và kết nối các cơ sở dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW về phân quyền, phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; đồng thời, các bộ đã ban hành các văn bản theo thẩm quyền để đồng bộ với các nghị quyết. Trong đó có 8 nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 3 nghị quyết ban hành theo cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật tại Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội.

Các bộ, cơ quan ngang bộ cũng chủ động ban hành 16 thông tư để thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Tính đến ngày 13/6, số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp bộ là 1.595/5.816 thủ tục, chiếm 27,4% (giảm 743 thủ tục, trong đó 362 thủ tục được phân quyền, phân cấp cho địa phương và 381 thủ tục được bãi bỏ).

Một số bộ có tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện tại bộ thấp như Bộ Tư pháp (16,1%), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (22,7%), Bộ Quốc phòng (23,8%). Tuy nhiên, vẫn có hai đơn vị có tỷ lệ thủ tục hành chính giải quyết tại cấp bộ ở mức trên 30% là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (54,2%) và Thanh tra Chính phủ (33,3%).

Tổng số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Phụ lục IV Luật Đầu tư năm 2025 là 198 ngành, nghề. Đến ngày 20/5, đã cắt giảm hơn 28% (bãi bỏ 56/198 ngành, nghề) và sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với Luật Đầu tư năm 2025. So với Luật Đầu tư năm 2020, tổng số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm đạt 40% (bãi bỏ 95/237 ngành, nghề).

Về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đến ngày 13/6, 11 nghị quyết của Chính phủ cùng các thông tư của bộ, ngành đã bãi bỏ 697 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 673 thủ tục hành chính và cắt giảm 1.754 điều kiện kinh doanh không cần thiết. Qua đó, thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm 53% (51.247/96.675 ngày), chi phí tuân thủ giảm 54,6% so với năm 2024. Riêng 11 nghị quyết vừa ban hành dự kiến giúp giảm khoảng 23.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm.

Người dân đến làm thủ tục đăng ký kinh doanh.

Để đảm bảo duy trì tính ổn định, lâu dài của các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tại các nghị quyết đã giao các bộ, ngành có trách nhiệm trình cơ quan, người có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền để phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh bảo đảm có hiệu lực trước ngày 1/3/2027. Theo đó, tổng số văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung thực tế là 312, gồm 61 luật, 198 nghị định, 6 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 47 thông tư.

Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ, đến nay các bộ, cơ quan đã thực thi 405/770 phương án cắt giảm, đơn giản hóa (đạt 52,6%). Trong đó, nhóm A đạt 216 thủ tục (28,1%), nhóm B đạt 189 thủ tục (24,5%).

Đến hết tháng 5/2026, các địa phương cũng đã thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với 411 thủ tục hành chính, gồm bãi bỏ 86 thủ tục, sửa đổi, bổ sung 111 thủ tục và giữ nguyên 214 thủ tục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bo-697-thu-tuc-hanh-chinh-cat-giam-1754-dieu-kien-kinh-doanh-khong-can-thiet-post1122956.vnp