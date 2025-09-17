Bí thư chi bộ vận động Nhân dân XDNTM kiểu mẫu

Gần 13 năm giữ vai trò là bí thư chi bộ thôn Minh Tiến (xã Ngọc Liên), ông Lê Văn Quân luôn nỗ lực vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ và được cán bộ, Nhân dân tin tưởng, quý mến.

Ông Lê Văn Quân tuyên truyền người dân trong thôn cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả, mang lại hiệu quả kinh tế. Ảnh: Xuân Cường

Đến thôn Minh Tiến hỏi thăm nhà ông Lê Văn Quân ai cũng biết, bởi ông không chỉ là cán bộ thôn gương mẫu, trách nhiệm với công việc mà còn là người có uy tín, sống tình cảm, sẵn sàng giúp đỡ các hộ trong thôn. Qua trò chuyện chúng tôi được biết, với vai trò là bí thư chi bộ thôn Minh Tiến, ông Quân luôn trăn trở, suy nghĩ phải làm gì đó để xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh và giúp Nhân dân trong thôn có cuộc sống ấm no. Để làm được điều này, ông Quân cùng với các đồng chí trong chi ủy chi bộ đã căn cứ vào tình hình thực tiễn của thôn, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa các nghị quyết để chỉ đạo Nhân dân trong thôn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đồng thời, ông thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp trên. Mọi công việc chung đều được ông đưa ra bàn bạc dân chủ, giải quyết thấu tình, đạt lý được cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thôn đồng tình ủng hộ.

Thôn Minh Tiến có 104 hộ với 489 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường. Để phát triển kinh tế, ông Quân cùng với ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng. Nhờ đó, các hộ dân đã tích cực cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả, cây sắn dây, cây dong riềng; đưa giống lúa mới vào gieo cấy... góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Triển khai chương trình XDNTM kiểu mẫu, thôn Minh Tiến gặp rất nhiều khó khăn. Căn cứ vào tình hình thực tiễn và các quy định của tỉnh, thôn Minh Tiến đã chỉ đạo ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể tham gia làm những phần việc cụ thể, như: chi hội nông dân phát động phong trào cải tạo vườn tạp; chi hội phụ nữ đảm nhiệm phần việc dọn dẹp vệ sinh, môi trường và trồng hoa ven đường; đoàn thanh niên với phong trào giải phóng hành lang giao thông...

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, thôn Minh Tiến đã huy động 5,4 tỷ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp hơn 4,6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn huy động, thôn đã xây dựng nhà văn hóa, thiết chế văn hóa, đường giao thông, rãnh nước có nắp đậy, hệ thống điện chiếu sáng. Nhân dân trong thôn tự nguyện tháo dỡ tường rào, hiến đất mở rộng đường giao thông. Năm 2021, thôn Minh Tiến đã đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Hiện nay, kết cấu hạ tầng thôn Minh Tiến được đầu tư xây dựng khang trang, đường giao thông được cứng hóa và mở rộng. Trước đây, đường giao thông chỉ rộng 2 - 3m, nay nhiều tuyến đường được mở rộng 6m trở lên, có rãnh thoát nước và hai bên đường được trồng cây xanh; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng dọc theo các tuyến đường giao thông và hệ thống camera an ninh trật tự... Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 61,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,96%; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” trên 90%.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Lê Văn Quân chia sẻ: "Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn đặt ra cho mình nguyên tắc “nói đi đôi với làm”; gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của chi bộ, của thôn; luôn gần gũi với người dân, những việc làm có lợi cho Nhân dân cố gắng thực hiện cho bằng được... Do đó, việc huy động Nhân dân góp công, góp của xây dựng quê hương rất thuận lợi".

Những đóng góp của ông Lê Văn Quân đã được các cấp ghi nhận và biểu dương. Tiêu biểu như năm 2023, ông Quân được Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo), Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, tôn giáo, XDNTM, các phong trào thi đua yêu nước...

Ông Bùi Huy Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Liên, cho biết: “Ông Lê Văn Quân là bí thư chi bộ gương mẫu, nhiệt huyết, có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thôn Minh Tiến ngày càng phát triển”.

Xuân Cường