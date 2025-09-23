Bí thư chi bộ hết lòng vì sự phát triển của thôn

Gần 5 năm qua giữ vai trò là bí thư chi bộ, trưởng thôn 9, xã Thọ Ngọc, bà Lê Thị Thùy luôn được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao bởi sự gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, đóng góp tích cực vì sự phát triển của thôn.

Bà Lê Thị Thùy (giữa), bí thư chi bộ, trưởng thôn 9, xã Thọ Ngọc luôn được Nhân dân tin tưởng, yêu mến. Ảnh: Trung Hiếu

Sau cuộc họp bầu trưởng thôn 9 vào năm 2019, không có người dân nào đủ số phiếu để trúng cử, bà Lê Thị Thùy đang là Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Thọ Ngọc cũ được lãnh đạo xã tin tưởng, phân công về làm trưởng thôn lâm thời trong thời gian 6 tháng. Thời gian đầu, bà Thùy luôn trăn trở, suy nghĩ phải làm gì để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, từ đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Để làm được điều này, bà Thùy cùng ban phát triển thôn không quản ngại khó khăn, thường xuyên đến từng nhà người dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và phản ánh kịp thời với cấp trên để giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho người dân. Mọi công việc đều được công khai, dân chủ trong Nhân dân và với cách giải quyết thấu tình, đạt lý luôn được cán bộ, đảng viên và người dân đồng thuận cao. Nổi bật là Nhân dân đã tự nguyện đóng góp công sức, tiền của đổ bê tông 100% các tuyến đường đất còn lại trong thôn; tu sửa 300m kênh mương nội đồng phục vụ cho bà con sản xuất và hoàn thiện một số hạng mục công trình trong nhà văn hóa thôn.

Sự nhiệt tình, gương mẫu, trách nhiệm của bà Thùy được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2020, trong cuộc họp bầu bí thư chi bộ, trưởng thôn 9, bà Lê Thị Thùy tiếp tục được người dân tín nhiệm bầu giữ nhiệm vụ “hai vai”. Trên cương vị mới, bà luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy trong công việc và lắng nghe ý kiến của người dân để thực hiện hiệu quả những vấn đề mà người dân quan tâm. Đó là năm 2021, bà cùng ban phát triển thôn đã kêu gọi xã hội hóa được gần 370 triệu đồng để làm 300m đường bê tông ra nghĩa trang thôn; lắp đặt đường điện chiếu sáng ở nhiều tuyến đường trong thôn.

Tiếp đó, sau khi tiếp thu Nghị quyết số 12-NQ/HU và Đề án số 02-ĐA/HU ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn cũ về “Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2022-2025”, bà Thùy không khỏi trăn trở vì địa lý dân cư không đồng đều, hiến đất cũng đồng nghĩa với việc nhiều gia đình phải đầu tư thêm kinh phí để chỉnh trang lại khuôn viên, tường rào, cổng ngõ... là vấn đề không phải gia đình nào cũng có khả năng làm được. Xuất phát từ tình hình thực tế tại địa phương, bà Thùy cùng với cấp ủy bàn bạc, ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ tuyên truyền, vận động và phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể phụ trách từng tuyến đường.

Để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nói dân tin, dân làm theo, gia đình bà Lê Thị Thùy là một trong những đảng viên tiên phong, gương mẫu đi đầu hiến 16m2 đất và tháo dỡ tường rào cũ, đồng thời đầu tư kinh phí để xây dựng lại tường rào thông thoáng mới. Từ sự nêu gương đó, đã tạo phong trào hiến đất lan tỏa trong khu dân cư, thậm chí có những gia đình còn tháo dỡ công trình phụ, tường rào trị giá hàng trăm triệu đồng để mở rộng các tuyến đường giao thông. Từ năm 2023 đến nay, Nhân dân trong thôn đã hiến 1.576m2 để mở rộng tuyến đường ngõ từ 2,5m lên 4,5m, tuyến đường thôn lên 6,5m trở lên. Hiện nay, kết cấu hạ tầng trong thôn được đầu tư xây dựng khang trang, 100% tuyến đường được bê tông hóa; nhiều tuyến đường người dân đầu tư kinh phí lắp điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời; cảnh quan môi trường trong thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Người dân trong thôn thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đây cũng là thôn có phong trào văn hóa - văn nghệ, thể thao phát triển mạnh. Mỗi buổi sáng và chiều tại nhà văn hóa thôn luôn thu hút đông đảo người dân tham gia câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc bộ liên thế hệ... Từ đó, ngày càng thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó, đoàn kết của người dân trong cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, bà Thùy thường xuyên vận động bà con phát triển kinh tế với các mô hình cá - lúa, trồng dâu tây, chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả như: bưởi Diễn, bưởi da xanh, mít Thái... Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của thôn ngày càng được nâng cao, trong thôn chỉ còn 2 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội và 3 hộ cận nghèo.

Từ thôn còn nhiều khó khăn, hạ tầng yếu kém, giờ đây bộ mặt NTM ở thôn 9 đã “thay da đổi thịt”, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Có được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ, MTTQ các cấp, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, trong đó có vai trò to lớn của bí thư chi bộ, trưởng thôn 9 Lê Thị Thùy.

Trung Hiếu