BHXH tỉnh Thanh Hóa: Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Năm 2026, BHXH tỉnh Thanh Hóa xác định công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT phải hướng mạnh về cơ sở; tiếp tục đổi mới theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Mục tiêu là giúp Nhân dân và người lao động dễ dàng tiếp cận chính sách, từ đó nâng cao ý thức tự giác tham gia BHXH, BHYT.

Ngay từ những tháng đầu của năm 2026, phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tham mưu xây dựng các chuyên đề tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng. Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và hướng dẫn người lao động cài đặt VssID tại các “Sàn giao dịch việc làm”, “Ngày hội việc làm”; phối hợp với Tổ dân phố các phường, Ban Quản lý các chợ trên địa bàn tuyên truyền, lan tỏa chính sách BHXH, BHYT đến từng khu phố, người dân.

Đặc biệt, để đưa chính sách và những thông tin mới nhất về chế độ BHXH, BHYT đến gần hơn với Nhân dân, BHXH tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các hoạt động tuyên truyền chính sách ngay tại Trung tâm phục vụ hành chính công các phường – nơi tập trung đông người dân đến giao dịch. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ những quyền lợi, điểm mới của Luật BHXH sửa đổi 2024 và Luật BHYT sửa đổi, bổ sung 2024; hướng dẫn cài đặt, thay đổi, cập nhật mật khẩu VssID.

Ông Trịnh Văn Hà, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia (BHXH tỉnh Thanh Hóa) cho biết: “Chúng tôi xác định Trung tâm phục vụ hành chính công là nơi người dân đến thực hiện thủ tục hành chính nhiều. Khi tổ chức tuyên truyền tại đây, người dân không chỉ được cung cấp thông tin mà còn được giải đáp trực tiếp những vướng mắc, từ đó hiểu rõ hơn quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT”.

Chị Lê Thị Hương, người dân phường Đông Tiến chia sẻ: “Trước đây tôi chưa hiểu rõ về quyền lợi BHYT nên còn băn khoăn. Được cán bộ BHXH tư vấn trực tiếp, hướng dẫn cài VssID, tôi thấy rất thuận tiện và yên tâm hơn khi tham gia”.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng chú trọng cảnh báo người dân về các hành vi lừa đảo. Cán bộ BHXH đã thông tin kịp thời về tình trạng một số đối tượng mạo danh cán bộ cơ quan BHXH gọi điện, nhắn tin hoặc liên hệ qua mạng xã hội yêu cầu người dân đang thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT mang căn cước công dân đến trụ sở cơ quan BHXH để “đồng bộ dữ liệu” hoặc yêu cầu kết bạn Zalo để “hướng dẫn cập nhật thông tin” nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Đặc biệt, gần đây xuất hiện một số đối tượng mạo danh, xưng là cán bộ cơ quan BHXH gọi điện thoại, hướng dẫn người dân cung cấp thông tin cá nhân để “chuyển đổi” quyền lợi thẻ BHYT hưởng 100% theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP.

Cơ quan BHXH khẳng định, đây là hành vi lừa đảo, mọi người dân tuyệt đối không cung cấp số căn cước, mã OTP, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, hình ảnh giấy tờ tùy thân cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, Zalo, Facebook, không bấm vào đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Ông Trịnh Văn Hà,Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, BHXH tỉnh Thanh Hóa, cho biết thêm: “Công tác tuyên truyền hiện nay không chỉ dừng ở việc truyền đạt chính sách mà còn phải giúp người dân nhận diện rủi ro, bảo vệ mình trước các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi”.

Hiệu quả những hoạt động tuyên truyền mà BHXH tỉnh Thanh Hóa đang triển khai không chỉ đơn thuần là việc cung cấp thông tin, mà mọi hoạt động tuyên truyền luôn hướng tới sự thay đổi nhận thức và hành vi, khi người dân hiểu rõ những lợi ích “sát sườn” mà chính sách BHXH, BHYT mang lại sẽ tự giác tham gia, đồng thời giúp người dân chủ động đề phòng, ứng phó với các hành vi giả mạo cán bộ cơ quan BHXH để lừa đảo. Trong thời gian tới, BHXH tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương mở rộng hoạt động tuyên truyền tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công còn lại, nhằm đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần hơn với mọi tầng lớp Nhân dân.

Nam Hà (BHXH tỉnh Thanh Hóa)