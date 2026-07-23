Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa làm chủ kỹ thuật xạ trị điều biến thể tích

Với sự hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật trực tiếp từ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa trở thành đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh làm chủ và đưa vào triển khai thường quy kỹ thuật xạ trị điều biến thể tích - VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) - một trong những kỹ thuật xạ trị tiên tiến hàng đầu hiện nay, đang được ứng dụng tại các trung tâm ung bướu lớn trong nước và thế giới.

Ca xạ trị điều biến thể tích (VMAT) tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa.

Khác với xạ trị quy ước, VMAT là bước phát triển ở mức cao của kỹ thuật xạ trị điều biến cường độ (IMRT). Trong mỗi buổi điều trị, đầu máy gia tốc tuyến tính quay liên tục theo cung tròn quanh người bệnh, đồng thời điều biến cùng lúc 3 yếu tố theo thời gian thực: cường độ chùm tia, tốc độ quay của thân máy và hình dạng trường chiếu (nhờ hệ thống lá chuẩn trực đa lá chuyển động linh hoạt).

Nhờ đó, liều bức xạ được bao bọc và ôm sát theo hình khối ba chiều của u, tập trung tối đa liều tiêu diệt vào tổ chức ung thư, đồng thời giảm thiểu liều chiếu tới các mô lành và cơ quan trọng yếu xung quanh, hạn chế tác dụng phụ và biến chứng cho người bệnh.

Một ưu điểm nổi bật khác là VMAT rút ngắn đáng kể thời gian phát tia trong mỗi buổi xạ trị. Thời gian điều trị ngắn giúp người bệnh thoải mái hơn, hạn chế sai lệch do cử động, qua đó bảo đảm độ chính xác của liều xạ. Với khả năng kiểm soát và phân bố liều vượt trội, kỹ thuật đặc biệt phát huy hiệu quả đối với những khối u ở vị trí phức tạp, nằm sát các cơ quan trọng yếu, như ung thư vùng đầu - cổ, não, phổi, vú, tuyến tiền liệt và đường tiêu hóa...

Chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật VMAT cho Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa.

Để triển khai thành công kỹ thuật xạ trị điều biến thể tích VMAT, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đã nhận được sự hỗ trợ toàn diện về chuyên môn từ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Không chỉ chuyển giao quy trình kỹ thuật, các chuyên gia đầu ngành còn trực tiếp đào tạo, hướng dẫn và đồng hành cùng đội ngũ y, bác sĩ của Thanh Hóa trong suốt quá trình tiếp nhận và làm chủ công nghệ.

Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng khoa Xạ trị theo yêu cầu, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết: “Trong quá trình triển khai, các chuyên gia hàng đầu về xạ trị của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đã trực tiếp về Thanh Hóa hướng dẫn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho đội ngũ bác sĩ, kỹ sư vật lý y khoa và kỹ thuật viên xạ trị. Thông qua chương trình đào tạo bài bản, cầm tay chỉ việc và hỗ trợ chuyên môn thường xuyên, đội ngũ cán bộ của bệnh viện đã làm chủ hoàn toàn quy trình lập kế hoạch và điều trị bằng VMAT, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của kỹ thuật xạ trị hiện đại. Chúng tôi tin tưởng bệnh viện sẽ triển khai hiệu quả kỹ thuật này, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh ung thư trên địa bàn Thanh Hóa và khu vực lân cận, đồng thời góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên”.

Việc làm chủ kỹ thuật VMAT đánh dấu bước tiến quan trọng của chuyên ngành điều trị ung thư tại Thanh Hóa.

Việc làm chủ kỹ thuật VMAT không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của chuyên ngành điều trị ung thư tại địa phương. Nhờ đó, người bệnh trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận được thụ hưởng kỹ thuật xạ trị hiện đại ngay tại quê nhà, không còn phải chuyển lên các bệnh viện tuyến Trung ương, giảm đáng kể chi phí, thời gian đi lại, ăn ở cũng như áp lực tinh thần cho người bệnh và gia đình. Các dịch vụ xạ trị tại bệnh viện đều được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế và được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả theo quy định, tạo điều kiện để người bệnh có cơ hội tiếp cận kỹ thuật cao.

Thời gian tới, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và các bệnh viện tuyến Trung ương để cập nhật, tiếp nhận chuyển giao thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị ung thư; từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân trong tỉnh và khu vực.

Thùy Dung