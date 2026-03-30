Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo top địa chỉ sửa mũi hỏng tại TPHCM

Gần đây, số ca biến chứng sau nâng mũi tại TP.HCM có xu hướng gia tăng, kéo theo nhu cầu sửa mũi hỏng ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo là một cơ sở tiếp nhận các trường hợp sửa mũi hỏng đến từ nhiều cơ sở khác.

Xu hướng nâng mũi ngày càng phổ biến tại TP.HCM

Cùng với sự phát triển của ngành thẩm mỹ, dịch vụ nâng mũi ngày càng trở thành dịch vụ phổ biến được nhiều người lựa chọn để cải thiện diện mạo. Ghi nhận tại TPHCM, nhu cầu nâng mũi ngày càng gia tăng liên tục trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, song song với xu hướng này, nhiều trường hợp biến chứng sau phẫu thuật cũng được ghi nhận, đặc biệt khi thực hiện tại các cơ sở kém chất lượng hoặc người thực hiện thiếu chuyên môn. Những tình trạng thường gặp gồm lệch sống mũi, cong vẹo, lộ sóng, bóng đỏ, co rút đầu mũi hoặc nhiễm trùng mô mềm.

Thực tế này đã khiến nhu cầu sửa mũi hỏng ngày càng tăng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về chuyên môn và kinh nghiệm đối với bác sĩ thực hiện.

Gangwhoo chuyên xử lý những ca mũi lộ sống, lệch vẹo

Sửa mũi hỏng - Một trong những phẫu thuật khó nhất

Dưới góc nhìn chuyên môn, sửa mũi hỏng được xem là một trong những kỹ thuật khó nhất trong thẩm mỹ mũi. Khác với nâng mũi lần đầu, khi cấu trúc mũi còn nguyên vẹn, các ca tái phẫu thuật thường phải xử lý đồng thời nhiều vấn đề phức tạp từ lần can thiệp trước như mô sẹo, cấu trúc mũi biến dạng, sụn nâng lệch, lộ sóng, nhiễm trùng hay co rút đầu mũi.

Mỗi ca có mức độ tổn thương khác nhau, vì vậy không thể áp dụng một quy trình chung mà bác sĩ phải đánh giá toàn diện tình trạng mô, sụn và hệ thống nâng đỡ để xây dựng phương án tái phẫu thuật riêng. Việc vừa xử lý biến chứng cũ vừa tái tạo cấu trúc mũi khiến sửa mũi hỏng trở thành một dạng phẫu thuật tái cấu trúc phức tạp, đòi hỏi chuyên môn sâu và kinh nghiệm xử lý các ca thẩm mỹ khó.

Rủi ro khi sửa mũi hỏng không đúng kỹ thuật

Một số rủi ro có thể xảy ra bao gồm:

Biến dạng mũi nặng hơn so với ban đầu

Tổn thương mô và hoại tử

Mất cấu trúc nâng đỡ đầu mũi

Dị dạng vĩnh viễn khó phục hồi

Tiêu chí lựa chọn địa chỉ sửa mũi hỏng an toàn

Nhiều khách hàng quốc tế cũng tin tưởng lựa chọn Gangwhoo để sửa mũi hỏng

Bệnh viện được cấp phép phẫu thuật: Sửa mũi hỏng cần thực hiện tại cơ sở được cấp phép để đảm bảo phòng mổ, trang thiết bị và quy trình an toàn y khoa.

Bác sĩ chuyên sâu tái phẫu thuật mũi: Bác sĩ cần có kinh nghiệm xử lý các ca đã từng can thiệp trước đó và khả năng tái tạo lại cấu trúc mũi.

Có khả năng xử lý biến chứng: Nhiều trường hợp mũi hỏng đi kèm nhiễm trùng, co rút hoặc tổn thương mô nên đòi hỏi năng lực xử lý chuyên môn.

Quy trình hậu phẫu rõ ràng: Việc theo dõi và chăm sóc sau phẫu thuật giúp hạn chế biến chứng và đảm bảo kết quả ổn định.

BVTM Gangwhoo - Địa chỉ tiếp nhận nhiều ca mũi hỏng phức tạp

Qua tìm hiểu thực tế tại TP.HCM, Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo được ghi nhận là một trong những cơ sở tiếp nhận nhiều ca mũi hỏng từ nhiều đơn vị khác. Các trường hợp thường được đơn vị này xử lý bao gồm mũi nhiễm trùng sau nâng, co rút đầu mũi, lộ sóng, lệch sống mũi hoặc những trường hợp đã từng phẫu thuật nhiều lần.

Hiện tại, bệnh viện cũng 1 trong số ít đơn vị hoạt động dưới sự cấp phép của Bộ Y tế với hệ thống quy trình phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu được xây dựng theo hướng chuẩn hóa. Đặc biệt trong nhiều năm liền, đơn vị này cũng được Sở Y tế TP.HCM ghi nhận nằm trong top 5 bệnh viện thẩm mỹ chất lượng cao.

Bác sĩ Gangwhoo thường xuyên được đi tu nghiệp và tham gia hội thảo nước ngoài

Sửa mũi hỏng là phẫu thuật đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao và kinh nghiệm xử lý các tình huống phức tạp. Tại Gangwhoo có đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản và thường xuyên tham gia các chương trình tu nghiệp, cập nhật kỹ thuật tại các quốc gia có ngành thẩm mỹ phát triển như Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore hay Mỹ.

Bệnh viện cũng ứng dụng và đầu tư nhiều hệ thống công nghệ hiện đại như hệ thống nội soi 4K, dao harmonic, kỹ thuật vi phẫu, nằm buồng oxy, dao plasma,... giúp tái cấu trúc toàn diện cấu trúc mũi nhằm đảm bảo cả yếu tố chức năng lẫn thẩm mỹ sau phẫu thuật.

Phương pháp & vật liệu sử dụng trong sửa mũi hỏng

Khách hàng sẽ được chụp X-quang AI điện toán trước khi sửa mũi hỏng

Trong sửa mũi hỏng, hiện nay nhiều bác sĩ ưu tiên sử dụng sụn tự thân như sụn sườn hoặc sụn tai để tái tạo cấu trúc mũi nhờ độ tương thích sinh học cao, giúp hạn chế nguy cơ đào thải và tạo nền nâng đỡ vững chắc cho mũi.

Quy trình sửa mũi hỏng tại BVTM Gangwhoo

Bước 1: Bác sĩ thăm khám và đánh giá tình trạng mũi

Bước 2: Khách hàng thực hiện kiểm tra sức khỏe tổng quát trước phẫu thuật

Bước 3: Bác sĩ phân tích và thiết kế dáng mũi phù hợp

Bước 4: Sát khuẩn vùng phẫu thuật và thực hiện gây tê/gây mê

Bước 5: Tiến hành phẫu thuật tái cấu trúc và chỉnh sửa mũi hỏng

Bước 6: Hướng dẫn chăm sóc và theo dõi hậu phẫu

Công nghệ nội soi 4K không thể thiếu trong sửa mũi hỏng

