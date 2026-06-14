Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được, đội ngũ những người làm báo sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, mãi giữ được “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

Chiều 14/6, tại Nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đổi mới tư duy, đổi mới cách làm

Chúc mừng toàn thể phóng viên, biên tập viên, người làm báo nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách rất quan trọng, tạo bước ngoặt lịch sử đối với sự phát triển của đất nước. Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đất nước ta vẫn đạt được những kết quả rất đáng mừng. Điều đó khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tinh thần đồng hành, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện của Quốc hội, Chính phủ thời gian qua đã thể hiện rõ quan điểm như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã yêu cầu là: phải đổi mới tư duy, hành động-đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Đặc biệt là đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật: Luật chỉ quy định những vấn đề theo đúng thẩm quyền của Quốc hội, tạo điều kiện thuận lợi và giao quyền chủ động, linh hoạt cho Chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cho biết, với tinh thần trách nhiệm rất cao của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan, thời gian qua, Quốc hội đã thông qua khối lượng rất lớn các luật, nghị quyết. Riêng Kỳ họp thường kỳ 7, 8, 9, 10, kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua 127 luật và 36 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Nhấn mạnh có được kết quả trên có sự góp sức tích cực của các cơ quan báo chí, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, báo chí đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tuyên truyền mạnh mẽ, sinh động các chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước; phản ánh rất toàn diện các vấn đề, đặc biệt là các tin, bài về cuộc cách mạng sắp xếp lại tổ chức cán bộ, đơn vị hành chính và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Đồng thời, báo chí đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao số lượng và chất lượng thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, nhân văn và trách nhiệm.

Các cơ quan báo chí đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập, tinh giản bộ máy.

Các cơ quan báo chí đã tiếp tục đầu tư công nghệ số, ứng dụng, khai thác và đóng góp cho nền tảng dữ liệu số quốc gia; phát triển các mô hình tòa soạn hiện đại, đội ngũ nhà báo đa kỹ năng để có đủ năng lực cạnh tranh và phát triển trên môi trường truyền thông số.

Đặc biệt, nhiều bài viết hay, xúc động đã cổ vũ nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo nhiều diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ; nhiều bài viết có tính phát hiện cao, phản biện tinh tế, sắc bén.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thay mặt Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, trân trọng cảm ơn, biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo trong cả nước về những thành tích to lớn đã đạt được trong thời gian qua.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt các thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gần đây về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới cũng là những chủ trương lớn của Đảng ta, nhất là 10 nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị, phấn đấu thực hiện hai mục tiêu 100 năm (trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045).

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ; chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã ban hành nhiều luật và các nghị quyết quan trọng. Chính phủ sẽ có các nghị định, các bộ, ngành sẽ có các thông tư để triển khai, góp phần đưa luật, nghị định, thông tư vào cuộc sống; qua đó tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Nêu rõ các nhà báo, phóng viên luôn là chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng-văn hóa; đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt việc tốt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.

Đại biểu dự gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng các cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

Cùng với đó, thực hiện đầy đủ Luật Báo chí số 126 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2026; đây là hành lang pháp lý quan trọng, tạo điều kiện để báo chí phát triển, hoạt động hiệu quả hơn, đảm bảo phù hợp với đặc thù của từng loại hình báo chí và xu thế phát triển của kinh tế báo chí hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống vẻ vang 101 năm xây dựng và trưởng thành, cùng những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được, đội ngũ những người làm báo sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, mãi giữ được “tâm sáng, lòng trong, bút sắc.”

Thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Báo cáo về hoạt động báo chí thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, trải qua hơn 1 thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Các cơ quan báo chí đã thể hiện tốt chức năng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là cầu nối của dân với Đảng, truyền đi thông điệp về một Việt Nam đang kiến tạo để phát triển trong kỷ nguyên mới; đồng thời tích cực triển khai nhiều hoạt động xã hội như: chăm lo hỗ trợ đồng bào nghèo, trẻ em nghèo, phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, thể dục thể thao...

Cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí cũng đang thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, cả nước có 733 cơ quan báo chí (gồm 98 báo, 597 tạp chí, 38 đài, cơ quan hoạt động phát thanh, truyền hình), giảm 189 cơ quan báo chí.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, các nền tảng mạng xã hội phát triển mạnh, yêu cầu về chuẩn hóa và tính trung thực của thông tin, đòi hỏi báo chí phải khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thống tin cậy của bạn đọc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Vì vậy, báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Báo chí cần chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, tin giả, tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng kính đề nghị Chính phủ quan tâm, xem xét có các cơ chế, chính sách đặc thù cho báo chí, như chính sách giao nhiệm vụ, đặt hàng, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí nâng cao năng lực tự chủ, nâng cao chất lượng nội dung.

Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đến đội ngũ những người làm báo trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; có các giải pháp hỗ trợ phù hợp để ổn định đời sống, giữ chân đội ngũ nhân lực chất lượng cao và tạo động lực để người làm báo yên tâm công tác, gắn bó với nghề, cống hiến lâu dài.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nêu rõ, hướng tới thế kỷ mới của Báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã xác định các định hướng trọng tâm cần quyết liệt thực hiện. Đó là bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; theo sát hơi thở của cuộc sống, tuyên truyền thường xuyên, sâu sắc các chính sách quan trọng của đất nước, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

Cùng với đó là đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu công nghệ, chuyển đổi số gắn với xây dựng cơ quan báo chí chuyên nghiệp, đổi mới mô hình kinh tế báo chí, đa dạng hóa nguồn thu để nâng cao năng lực tự chủ tài chính; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức nghề báo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng số cho hội viên.

Tại cuộc gặp mặt, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã phát biểu nhiều ý kiến rất tâm huyết, sâu sắc, đề xuất các giải pháp cụ thể đối với công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-chinh-phu-va-chu-tich-quoc-hoi-gap-mat-lanh-dao-cac-co-quan-bao-chi-post1116458.vnp