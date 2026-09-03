Ông Trump tăng cường vận động cho đảng Cộng hòa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra cam kết sẽ tích cực tham gia vận động tranh cử cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 tới, trong bối cảnh đảng này đang đối mặt với nhiều cuộc đua sít sao có thể quyết định quyền kiểm soát Quốc hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại bữa tối với các nghị sĩ Cộng hòa tại Nhà Trắng, ngày 2/9. Ảnh: CNN.

Phát biểu tại bữa tối với các nghị sĩ Cộng hòa tại Nhà Trắng ngày 2/9, Tổng thống Trump kêu gọi những nghị sĩ đang đứng trước nguy cơ thất bại tranh cử dựa vào thành tích của chính quyền để thuyết phục cử tri. Ông cho rằng đảng Cộng hòa có thể giành chiến thắng nếu tập trung truyền tải những kết quả mà chính quyền đã đạt được.

Theo ông Trump, khoảng 35 cuộc đua vào Hạ viện và Thượng viện có thể mang tính quyết định đối với cục diện Quốc hội. Ông tuyên bố sẽ dành khoảng 30 ngày trước bầu cử để trực tiếp vận động tại tất cả các địa bàn then chốt này.

Tổng thống Mỹ không nêu cụ thể lịch trình, nhưng cho biết sẽ tới Alaska để hỗ trợ Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan, người đang đối đầu với cựu Hạ nghị sĩ Dân chủ Mary Peltola. Tại Texas, ông Trump cũng ủng hộ cựu Tổng chưởng lý bang Ken Paxton, ứng cử viên Cộng hòa đang tranh ghế Thượng viện với ứng viên James Talarico của đảng Dân chủ.

Cam kết tăng cường vận động được đưa ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa chỉ nắm giữ thế đa số tương đối mong manh tại Quốc hội. Theo kết quả cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos thực hiện, công bố ngày 31/8, chỉ 33% người Mỹ được hỏi ủng hộ hiệu quả công việc của Tổng thống Trump, mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông và là tháng thứ ba liên tiếp ở mức này.

Các vấn đề kinh tế, lạm phát và cuộc chiến với Iran được cho là những yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến đánh giá của cử tri đối với chính quyền. Trong khi đó, đảng Cộng hòa sẽ tổ chức một hội nghị về bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Dallas vào tuần tới, trong đó Tổng thống Trump dự kiến tiếp tục đưa ra thông điệp vận động nhằm duy trì sự ủng hộ đối với các ứng cử viên Cộng hòa.

Ngọc Liên

Nguồn: US News.