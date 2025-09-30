Bảo vệ chim hoang dã

Mùa chim di cư thường diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Để bảo vệ, bảo tồn các loài chim hoang dã, các lực lượng chức năng liên quan trên địa bàn tỉnh đã và đang tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra các điểm bẫy bắt tại phố 2, phường Quảng Phú, thả các loại chim hoang dã về tự nhiên.

Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa hiện đang quản lý địa bàn các địa phương đồng bằng, ven biển của tỉnh. Đây là vùng trọng điểm thường diễn ra tình trạng bẫy bắt, buôn bán chim hoang dã. Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, Hạt Kiểm lâm thành phố đã tham mưu cho 22 xã, phường ban hành công văn chỉ đạo công tác quản lý chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn quản lý; thành lập các tổ liên ngành thường xuyên kiểm tra, nắm bắt địa bàn. Đồng thời, phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm vùng 2 ra quân, kiểm tra các vùng trọng điểm bẫy bắt chim hoang dã.

Qua khảo sát thực tế cho thấy, chỉ chưa đến 1km đê sông Mã, thuộc địa bàn phố 2, phường Quảng Phú có nhiều điểm bẫy bắt chim hoang dã với hàng trăm chim mồi, chim giả, chim bị vướng bẫy. Tại đầm nuôi thủy sản tại khu vực này, người dân đặt bẫy bắt chim hoang dã có diện tích khoảng 500m2. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 29 cò mồi, 21 con chim bị dính bẫy, 4 chiếc loa và hơn 200 chiếc bẫy cài.

Theo thống kê, 9 tháng năm 2025, Hạt Kiểm lâm thành phố đã phối hợp kiểm tra hơn 200 lần, ký 168 bản cam kết, nắm bắt 90 đối tượng thường xuyên đánh bắt, bẫy lưới, buôn bán chim hoang dã. Lực lượng chức năng thu giữ và tiêu hủy hơn 10.000m2 lưới, 520 bẫy, gần 100 loa dẫn, ắc quy, hàng nghìn cọc, cò giả; thả về tự nhiên 356 con cò, vạc; xử phạt 7 vụ việc vi phạm với tổng số tiền 21.000.000 đồng. Riêng trong tháng 9/2025 là thời điểm bắt đầu mùa chim di cư, Hạt Kiểm lâm thành phố đã xử lý hàng chục điểm vi phạm.

Ông Lê Ngọc Nguyện, Hạt phó Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa, cho biết: “Hạt đã giao nhiệm vụ cụ thể cho kiểm lâm viên địa bàn phối hợp với các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết các quy định của pháp luật về quản lý chim hoang dã, chim di cư. Kiểm lâm viên phải bám, nắm địa bàn, tiếp tục rà soát toàn diện, xác định các đối tượng có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn và ký cam kết không bẫy bắt, mua bán, trưng bày, quảng cáo các loài chim hoang dã, chim di cư”.

Qua theo dõi một số năm gần đây, tình trạng sử dụng bẫy, giăng lưới để bắt chim hoang dã, chim di cư thường xảy ra tại một số xã, phường đồng bằng, ven biển của tỉnh. Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ, bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với các hạt kiểm lâm, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng, các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ kiểm tra, rà soát, ngăn chặn kịp thời và triệt để các hành vi dựng lán trại, giăng lưới, bẫy, bắt chim, sử dụng cò giả, cò xốp, loa phát thanh dẫn dụ chim cũng như các hành vi vi phạm khác. Đối với các vụ việc xảy ra trên địa bàn, khẩn trương chỉ đạo tổ chức truy quét, ngăn chặn kịp thời, không để tái diễn, gây bức xúc dư luận.

Hiện nay, các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng kiểm lâm đang phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn chim hoang dã, chim di cư và các quy định của pháp luật. Nếu các địa phương để xảy ra tình trạng giăng lưới bẫy bắt, mua bán, vận chuyển chim hoang dã, chủ tịch UBND xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Lê Đức Cường, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, nhấn mạnh: “Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo các hạt kiểm lâm đồng loạt ra quân, tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, tổ chức triệt phá các tụ điểm, điểm nóng về săn bắn, bẫy bắt, mua bán, vận chuyển, kinh doanh trái phép các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn. Chi cục Kiểm lâm sẽ kiểm tra đột xuất các địa bàn, tùy tính chất, mức độ vụ việc sẽ lập hồ sơ xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan. Hạt trưởng hạt kiểm lâm chịu trách nhiệm trước chi cục trưởng và trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm”.

Bài và ảnh: Lan Anh