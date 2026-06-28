Bảo vệ, chăm sóc trẻ đúng cách trong thời tiết nắng nóng

Thanh Hóa đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè đến nay, không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe trẻ em. Đáng lo ngại, do tâm lý không muốn đưa trẻ đến bệnh viện khi thời tiết nắng nóng nên không ít trường hợp trẻ nhập viện khi bệnh diễn tiến nặng.

Nhiều phụ huynh chậm trễ đưa trẻ đi khám khiến bệnh diễn tiến nặng.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, số lượng bệnh nhân khám ngoại trú không tăng, tuy nhiên, số trẻ phải nhập viện lại tăng khoảng gần 30%. Nhóm trẻ dưới 5 tuổi chiếm tỷ lệ cao. Các bệnh lý chủ yếu là: viêm phổi, viêm phế quản, rối loạn tiêu hoá , sốt virus, tay chân miệng. Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, mệt mỏi, biếng ăn, ho, nôn nhiều, mất nước, mất điện giải.

Theo các bác sĩ, thời tiết nắng nóng kéo dài tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển, đồng thời làm suy giảm sức đề kháng của trẻ, nhất là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Bên cạnh đó, có không ít trường hợp trẻ mắc bệnh bắt nguồn từ những sai lầm trong chăm sóc của phụ huynh.

Bác sĩ CKI Lê Thị Minh Hằng, Phó Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Sai lầm phổ biến ở phụ huynh khiến trẻ dễ mắc các bệnh lý về hô hấp đó là lạm dụng điều hòa khi thời tiết nắng nóng".

Theo bác sĩ, nhiều gia đình bật điều hòa ở nhiệt độ quá thấp khiến việc thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa môi trường bên ngoài và trong phòng điều hòa dễ khiến trẻ bị viêm họng, viêm mũi, viêm đường hô hấp. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh để cho trẻ uống quá nhiều nước đá, đồ uống lạnh làm tăng nguy cơ viêm họng, viêm amidan, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa còn non yếu của trẻ.

Việc không bổ sung đủ nước cho trẻ cũng dẫn đến nguy cơ mất nước, rối loạn điện giải.

Đặc biệt, khi trẻ sốt, ho hoặc tiêu chảy, một số gia đình tự mua thuốc điều trị mà không có chỉ định của bác sĩ. Điều này có thể che lấp triệu chứng bệnh, làm chậm thời gian điều trị và tăng nguy cơ biến chứng.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá, trẻ nhập viện tăng gần 30%.

Với tâm lý không muốn cho trẻ đi viện khi thời tiết quá nắng nóng, nhiều gia đình đã tự ý mua thuốc điều trị cho con, khiến chậm trễ quá trình được khám, chẩn đoán bệnh và điều trị đúng cách. Do đó, không ít trẻ nhập viện khi bệnh diễn tiến nặng, biến chứng.

Bác sĩ Hoàng Thị Quỳnh, Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực lưu ý: “Chỉ một vài sai lầm nhỏ trong chăm sóc hằng ngày cũng có thể khiến trẻ trở thành đối tượng dễ bị tấn công bởi các bệnh lý mùa hè. Sự hiểu biết và chăm sóc đúng cách của phụ huynh chính là “lá chắn” quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe trẻ em trong những ngày nắng nóng”.

Các bệnh lý chủ yếu ở trẻ là: Viêm phổi, viêm phế quản, sốt virus, rối loạn tiêu hoá...

Trong thời điểm nắng nóng hiện nay, phụ huynh cần đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc trẻ đúng cách. Không nên để trẻ tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng kéo dài, không lạm dụng điều hòa hoặc đồ uống lạnh. Khi trẻ có các dấu hiệu như sốt cao, khó thở, tiêu chảy nhiều, bỏ bú, bỏ ăn hoặc mệt lả cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Chủ động bảo vệ sức khỏe trẻ em trước tác động của thời tiết cực đoan không chỉ giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh mà còn góp phần bảo đảm cho trẻ có một mùa hè an toàn và khỏe mạnh.

Thuỳ Dung