Bảo vệ biên giới “từ sớm, từ xa”

Trên trận tuyến đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, có một lực lượng vẫn lặng thầm “đi trước, mở đường”, góp phần quan trọng vào mọi thắng lợi, đó là lực lượng trinh sát bộ đội biên phòng (BĐBP). Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, lực lượng trinh sát BĐBP đã và đang tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong công tác nắm tình hình, dự báo, đánh giá và tham mưu kịp thời trong xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp về quốc phòng - an ninh nơi biên cương của Tổ quốc.

Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh tuần tra song phương bảo vệ đường biên giới và cột mốc quốc giới.

Thời gian qua, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên khu vực biên giới của tỉnh cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, vấn đề chủ quyền, lãnh thổ, biên giới để chống phá, địa bàn khu vực giáp biên cũng là địa bàn trọng điểm, phức tạp về hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy với những thủ đoạn tinh vi, diễn biến phức tạp.

Trước tình hình trên, với sự kết hợp hài hòa giữa các trinh sát dày dạn kinh nghiệm, tinh thông nghiệp vụ và những trinh sát trẻ tuổi năng động, linh hoạt; cùng với sự đồng lòng, quyết tâm cao, lực lượng trinh sát đã luôn chủ động, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Lực lượng trinh sát đã phối hợp với các đồn biên phòng tuyến núi, đội trinh sát ngoại biên thường xuyên nâng cao hiệu quả công tác nắm, xử lý tình hình, nhất là tình hình có liên quan đến hoạt động tuyên truyền “Nhà nước Mông”; lôi kéo, móc nối người Mông di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật. Cùng với phương châm thực hiện “3 bám, 4 cùng”, lực lượng trinh sát đã cụ thể hóa thành mô hình “4S và 5Đ” (4S là nắm sớm, đánh giá sớm, báo cáo sớm và tham mưu, giải quyết sớm; 5Đ là bám địa bàn, bám đối tượng, bám đồng bào, bám địa phương, bám đơn vị) để tổ chức triển khai thực hiện.

Một trong những dấu ấn nổi bật của trinh sát BĐBP là khả năng dự báo chính xác, sắc bén tình hình an ninh khu vực biên giới, nơi luôn tiềm ẩn các nguy cơ mất ổn định từ các loại hình tội phạm xuyên quốc gia, các tổ chức phản động lưu vong. Việc chủ động phân tích, đánh giá và cảnh báo sớm nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia đã giúp lực lượng BĐBP xử lý hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp ngay từ giai đoạn đầu, không để bị động, bất ngờ. Có những chuyên án kéo dài nhiều tháng, thậm chí cả năm, đòi hỏi sự kiên trì, bản lĩnh và khả năng giữ bí mật tuyệt đối. Công tác trinh sát được tiến hành một cách kiên trì, âm thầm để có được những chi tiết cụ thể về hoạt động của đối tượng giúp công tác chỉ huy, chỉ đạo xử lý vụ việc đạt hiệu quả cao nhất.

Thời gian qua, lực lượng trinh sát BĐBP tỉnh đã thu thập, xử lý 19.579 tin, trong đó 12.308 tin có giá trị phục vụ hiệu quả cho công tác phân tích, đánh giá, đấu tranh phòng, chống các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả 2 phương án phản gián và đảm bảo an ninh trật tự. Tổ chức, chỉ đạo điều tra, xác minh 154 vụ việc liên quan đến quy chế biên giới đất liền, ngoại biên, trên biển, vùng dân tộc Mông, tôn giáo...; giải quyết hơn 105 vụ việc có liên quan. Chỉ đạo xử lý hành chính 44 vụ/83 đối tượng có liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép có yếu tố nước ngoài...

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: "Trinh sát BĐBP là lực lượng đi đầu trong tham mưu chiến lược, dự báo đúng, trúng, kịp thời, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. BĐBP tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; củng cố tổ chức biên chế, kiện toàn lực lượng trinh sát kỹ thuật; hoàn thiện quy chế phối hợp; tăng cường huấn luyện chuyên sâu, đặc thù theo từng địa bàn. Đồng thời, mở rộng phạm vi, chiều sâu công tác điều tra cơ bản; triển khai thế trận liên hoàn, khép kín các mục tiêu, địa bàn, đối tượng".

Mỗi trinh sát viên của lực lượng trinh sát BĐBP Thanh Hóa đều luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, thầm lặng lập những chiến công lớn để bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa. Theo đó, tất cả các khâu và các lĩnh vực đột phá được chú trọng, các biện pháp nghiệp vụ đã triển khai đồng bộ, các lĩnh vực công tác đều được thực hiện hiệu quả. Trong mọi khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, các anh đều nêu cao tinh thần kiên trì, bền bỉ, dũng cảm, mưu trí và quán triệt tốt phương châm “Tinh gọn - sắc bén - tinh thông - chuyên nghiệp”.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa