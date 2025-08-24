(Baothanhhoa.vn) - Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 10h ngày 24/8, tâm bão số 5 cách Nghệ An khoảng 580km, cách Hà Tĩnh khoảng 560km, giữ nguyên sức gió cấp 12-13, giật cấp 15.

Bão số 5 cách Nghệ An 580 km, giật cấp 15

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 10h ngày 24/8, tâm bão số 5 cách Nghệ An khoảng 580km, cách Hà Tĩnh khoảng 560km, giữ nguyên sức gió cấp 12-13, giật cấp 15.

Bão số 5 cách Nghệ An 580 km, giật cấp 15

Bản đồ đường đi và cường độ bão số 5 lúc 11h ngày 24/8/2025.

Cụ thể, lúc 10h ngày 24/8, tâm bão ở 17,4 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 580km, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo, đến 22h ngày 24/8, bão di chuyển Tây Tây Bắc khoảng 20 km/h, ở 17,9 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông (Nam vịnh Bắc Bộ), cách Nghệ An 300km, Hà Tĩnh 270km. Cường độ cấp 13–14, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm: 16-20 độ Vĩ Bắc; phía Tây 112,5 độ Kinh Đông. Rủi ro cấp 3 trên vùng biển Tây Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Huế (kể cả Hòn Ngư, Cồn Cỏ).

10h ngày 25/8, tâm bão ở 18,3 độ Vĩ Bắc, 106,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Cường độ cấp 12-13, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm: 16-20 độ Vĩ Bắc; phía Tây 112,5 độ Kinh Đông. Rủi ro cấp 3 trên Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, Nam Quảng Trị - Huế và cấp 4 tại vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

10h ngày 26/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h, suy yếu dần, ở 18,9 độ Vĩ Bắc, 102,9 độ Kinh Đông (biên giới Lào - Thái Lan). Cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm: 16-20 độ Vĩ Bắc; phía Tây 108,5 độ Kinh Đông. Rủi ro cấp 3 tại vịnh Bắc Bộ, Nam Quảng Trị - Huế; cấp 4 tại ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị và đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.

Đến22h ngày 26/8, bão số 5 được dự báo sẽ suy yếu thành áp thấp, rồi vùng áp thấp ở 19,2 độ Vĩ Bắc, 101 độ Kinh Đông, trên khu vực thượng Lào.

Dự báo tác động của bão

Trên biển:

Tây Bắc Biển Đông (gồm Hoàng Sa): gió cấp 9-11, gần tâm bão 12–14, giật cấp 16; sóng cao 5–7m, gần tâm 8-10m, biển động dữ dội.

Từ trưa nay 24/8, vùng biển Thanh Hóa – Huế (Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có gió cấp 7–9, sau tăng lên cấp 10–11, vùng gần tâm bão cấp 12–14, giật cấp 16; sóng cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao tới 8-10m, biển động dữ dội.

Chiều 24/8, Bắc vịnh Bắc Bộ (Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió cấp 6-7, giật cấp 9; phía Nam (Bạch Long Vĩ) gió cấp 8-9, giật cấp 11; sóng cao 2,5-4,5m, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển:

Ven biển Hải Phòng - Bắc Quảng Trị nước dâng 0,5–1,5m.

Mực nước tại các trạm: Hòn Dấu 3,3–3,8m; Ba Lạt 1,7–2,1m; Sầm Sơn 3,2–3,7m; Hòn Ngư 3,2–3,6m; Cửa Nhượng 2,2–2,6m.

Nguy cơ ngập úng cao vùng trũng thấp, ven biển, cửa sông vào chiều tối 25/8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: vùng biển và ven bờ cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho tàu thuyền, lồng bè, công trình ven biển; nguy cơ lật úp, phá hủy, ngập úng rất lớn.

Trên đất liền:

Từ đêm 24/8: Thanh Hóa - Quảng Trị gió cấp 8-10, gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15. Ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình gió mạnh cấp 6–8, giật cấp 9.

Từ ngày 24-26/8: Đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa - Huế mưa 100-150mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị lượng mưa đạt 200–400mm, có nơi trên 700mm.

Nguy cơ mưa cực lớn (trên 200mm trong 3 giờ).

Từ ngày 25-26/8: Hà Nội, Đà Nẵng mưa vừa đến mưa to, có dông. TP HCM chiều tối mưa rào, dông.

Từ ngày 25-27/8: khu vực thượng và trung Lào mưa 100-250mm, có nơi trên 500mm.

NM


NM

Từ khóa: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia Quảng trị Nghệ an Thanh hóa Bão số 5 Hà Tĩnh Bạch Long Vĩ Vùng biển Tâm bão Vịnh bắc bộ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app