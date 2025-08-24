Bão số 5 cách Nghệ An 580 km, giật cấp 15

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 10h ngày 24/8, tâm bão số 5 cách Nghệ An khoảng 580km, cách Hà Tĩnh khoảng 560km, giữ nguyên sức gió cấp 12-13, giật cấp 15.

Bản đồ đường đi và cường độ bão số 5 lúc 11h ngày 24/8/2025.

Cụ thể, lúc 10h ngày 24/8, tâm bão ở 17,4 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 580km, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo, đến 22h ngày 24/8, bão di chuyển Tây Tây Bắc khoảng 20 km/h, ở 17,9 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông (Nam vịnh Bắc Bộ), cách Nghệ An 300km, Hà Tĩnh 270km. Cường độ cấp 13–14, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm: 16-20 độ Vĩ Bắc; phía Tây 112,5 độ Kinh Đông. Rủi ro cấp 3 trên vùng biển Tây Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Huế (kể cả Hòn Ngư, Cồn Cỏ).

10h ngày 25/8, tâm bão ở 18,3 độ Vĩ Bắc, 106,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Cường độ cấp 12-13, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm: 16-20 độ Vĩ Bắc; phía Tây 112,5 độ Kinh Đông. Rủi ro cấp 3 trên Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, Nam Quảng Trị - Huế và cấp 4 tại vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

10h ngày 26/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h, suy yếu dần, ở 18,9 độ Vĩ Bắc, 102,9 độ Kinh Đông (biên giới Lào - Thái Lan). Cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm: 16-20 độ Vĩ Bắc; phía Tây 108,5 độ Kinh Đông. Rủi ro cấp 3 tại vịnh Bắc Bộ, Nam Quảng Trị - Huế; cấp 4 tại ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị và đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.

Đến22h ngày 26/8, bão số 5 được dự báo sẽ suy yếu thành áp thấp, rồi vùng áp thấp ở 19,2 độ Vĩ Bắc, 101 độ Kinh Đông, trên khu vực thượng Lào.

Dự báo tác động của bão

Trên biển:

Tây Bắc Biển Đông (gồm Hoàng Sa): gió cấp 9-11, gần tâm bão 12–14, giật cấp 16; sóng cao 5–7m, gần tâm 8-10m, biển động dữ dội.

Từ trưa nay 24/8, vùng biển Thanh Hóa – Huế (Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có gió cấp 7–9, sau tăng lên cấp 10–11, vùng gần tâm bão cấp 12–14, giật cấp 16; sóng cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao tới 8-10m, biển động dữ dội.

Chiều 24/8, Bắc vịnh Bắc Bộ (Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió cấp 6-7, giật cấp 9; phía Nam (Bạch Long Vĩ) gió cấp 8-9, giật cấp 11; sóng cao 2,5-4,5m, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển:

Ven biển Hải Phòng - Bắc Quảng Trị nước dâng 0,5–1,5m.

Mực nước tại các trạm: Hòn Dấu 3,3–3,8m; Ba Lạt 1,7–2,1m; Sầm Sơn 3,2–3,7m; Hòn Ngư 3,2–3,6m; Cửa Nhượng 2,2–2,6m.

Nguy cơ ngập úng cao vùng trũng thấp, ven biển, cửa sông vào chiều tối 25/8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: vùng biển và ven bờ cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho tàu thuyền, lồng bè, công trình ven biển; nguy cơ lật úp, phá hủy, ngập úng rất lớn.

Trên đất liền:

Từ đêm 24/8: Thanh Hóa - Quảng Trị gió cấp 8-10, gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15. Ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình gió mạnh cấp 6–8, giật cấp 9.

Từ ngày 24-26/8: Đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa - Huế mưa 100-150mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị lượng mưa đạt 200–400mm, có nơi trên 700mm.

Nguy cơ mưa cực lớn (trên 200mm trong 3 giờ).

Từ ngày 25-26/8: Hà Nội, Đà Nẵng mưa vừa đến mưa to, có dông. TP HCM chiều tối mưa rào, dông.

Từ ngày 25-27/8: khu vực thượng và trung Lào mưa 100-250mm, có nơi trên 500mm.

NM