Bão số 1 đi vào khu vực bờ biển Móng Cái, đề phòng gió mạnh, mưa lớn, lũ quét

Hồi 19 giờ ngày 4/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông; trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11.

Hướng di chuyển của bão. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 1 đi vào khu vực bờ biển Móng Cái (Quảng Ninh) với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Đây là thời điểm gió mạnh nhất trên đất liền, đồng thời gió mạnh sẽ còn duy trì đến khoảng sau 23 giờ đêm 4/7. Điều này, gây nguy hiểm cho người và phương tiện hoạt động ngoài trời, trên biển và ven biển.

Cùng với đó, từ đêm 4/7 đến sáng 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ, trọng tâm là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn và Bắc Ninh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-110mm, cục bộ có nơi trên 150mm; riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ từ 100-250mm, cục bộ trên 350mm. Với lượng mưa trên tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu vực thoát nước kém. Đồng thời, nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã vùng núi trong đêm 4/7 và ngày 5/7.

Người dân tại các khu vực có địa hình dốc, ven sông, suối cần đặc biệt cảnh giác, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn và chính quyền địa phương.

Theo dự báo, bão vẫn giữ giữ nguyên cường độ và hướng di chuyển. Theo đó, hồi 19 giờ ngày 4/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông; trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10- 15 km/h.

Đến 7 giờ ngày 5/7, bão trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ 10-15 km/h với sức gió cấp 6, giật cấp 8 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu), vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.Đến 19 giờ ngày 5/7, bão trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/h với sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải), vùng biển ven bờ tỉnh, Quảng Ninh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do tác động của bão, vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có nguy cơ gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 2-4,5m, biển động rất mạnh. Cần lưu ý trong điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Trên đất liền, ven biển các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên nguy cơ gió mạnh cấp 6-7 vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11; sóng cao 2-3,5m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các khu vực chịu ảnh hưởng cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Bão ảnh hưởng trực tiếp đến ngư dân, tàu thuyền, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển; người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố; các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp; các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bao-so-1-di-vao-khu-vuc-bo-bien-mong-cai-de-phong-gio-manh-mua-lon-lu-quet-post1122305.vnp