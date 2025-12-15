Báo Indonesia thừa nhận thua kém đẳng cấp tuyển nữ Việt Nam; Erling Haaland vượt kỷ lục ghi bàn của Ronaldo

Khó hiểu với Fiorentina: Nguy cơ xuống hạng Serie A dù thường xuyên thăng hoa ở cúp châu Âu; Hai nữ VĐV marathon Việt Nam phải cấp cứu vì kiệt sức dưới trời nắng nóng SEA Games 33; Erling Haaland vượt kỷ lục ghi bàn của Ronaldo... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay

Báo Indonesia thừa nhận thua kém đẳng cấp sau khi tuyển nữ Việt Nam đại thắng 5-0 ở bán kết

Tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng dễ dàng 5-0 trước Indonesia trong trận bán kết SEA Games 33 vào chiều 14/12. Hải Yến và Bích Thùy lập cú đúp, cùng với một bàn thắng của Huỳnh Như, đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung vào chung kết gặp Philippines.

Dù tung ra sân 4 cầu thủ nhập tịch nhưng tuyển nữ Indonesia vẫn thua đậm tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Tuấn Bảo).

Báo giới Indonesia như Bola và Detik đồng loạt thừa nhận sự thua kém về đẳng cấp của đội nhà. Họ chỉ trích hàng thủ "vỡ trận" trong hiệp hai và chỉ ra những sai lầm cá nhân tai hại, bao gồm trung vệ để bóng chạm tay dẫn đến phạt đền và pha phát bóng trúng đầu Hải Yến của thủ môn nhập tịch Iris de Rouw.

Dù ra sân với 4 cầu thủ nhập tịch, Indonesia vẫn hứng chịu thất bại nặng nề. Cơ hội giành huy chương của Indonesia vẫn còn khi họ sẽ bước vào trận tranh hạng ba với Thái Lan.

Hai nữ VĐV marathon Việt Nam phải cấp cứu vì kiệt sức dưới trời nắng nóng SEA Games 33

Chiều 14/12, các nội dung điền kinh đường dài tại SEA Games 33 đã chứng kiến sự khắc nghiệt khi hai đại diện marathon nữ của Việt Nam là Bùi Thị Thu Hà và Hoàng Thị Ngọc Hoa đã kiệt sức và phải lên xe cứu thương sau khi hoàn thành phần thi.

Ngọc Hoa được đưa lên xe cấp cứu và chăm sóc y tế ngay tại đường chạy. (Ảnh: Nam Trần)

Bùi Thị Thu Hà, người giành Huy chương Đồng ở cự ly marathon nữ, đã ngất xỉu ngay sau khi về đích. Trong khi đó, Hoàng Thị Ngọc Hoa gặp sự cố nghiêm trọng hơn, bị choáng và ngã quỵ cách đích khoảng 3km và phải chuyển vào bệnh viện để kiểm tra.

Thu Hà hiện đã ổn định thể trạng - Ảnh: NAM TRẦN

Việc Ban tổ chức bố trí thi đấu vào khung giờ 17 giờ, khi nền nhiệt còn ở mức cao, đã gây ảnh hưởng lớn đến thể lực các VĐV. Ở nội dung đi bộ 20km nữ, VĐV kỳ cựu Nguyễn Thị Thanh Phúc cũng phải bỏ cuộc ở kilomet thứ 11 vì bị choáng.

Erling Haaland vượt kỷ lục ghi bàn của Ronaldo

Tiền đạo Erling Haaland của Manchester City tiếp tục thiết lập những cột mốc ấn tượng khi lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace, nâng tổng số bàn thắng tại Premier League lên 102 bàn sau hơn ba mùa giải.

Haaland vượt kỷ lục ghi bàn của Ronaldo. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, 2 pha lập công này giúp Haaland vượt qua siêu sao Cristiano Ronaldo về tổng số bàn thắng ghi được cho Man City trên mọi đấu trường. Cụ thể, Haaland có 146 bàn sau 168 trận cho Man City, vượt qua 145 bàn mà Ronaldo ghi cho Manchester United (trong 346 trận), thể hiện hiệu suất săn bàn vượt trội.

Hiện tại, Haaland đứng thứ 34 trong danh sách Vua phá lưới lịch sử Premier League, chỉ kém Ronaldo 1 bàn. Man City đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Arsenal 2 điểm.

Khó hiểu với Fiorentina: Nguy cơ xuống hạng Serie A dù thường xuyên thăng hoa ở cúp châu Âu

Fiorentina và thủ môn David De Gea đang trải qua một mùa giải khó hiểu khi chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng Serie A. Đội bóng chỉ giành được vỏn vẹn 6 điểm sau 15 trận, kém vị trí an toàn đến 8 điểm và đứng trước nguy cơ xuống hạng sau trận thua 1-2 trước Verona (để thủng lưới ở phút 90+3).

De Gea cùng đồng đội lại thua.

Tuy nhiên, “La Viola” lại trình diễn phong độ hoàn toàn trái ngược ở đấu trường châu Âu (Conference League), nơi họ thường xuyên thi đấu tốt và tràn đầy hy vọng vào vòng 16 đội. Trong ba mùa giải gần nhất, Fiorentina có đến hai lần vào chung kết và một lần vào bán kết giải đấu này.

Sự khác biệt lớn giữa hai đấu trường khiến người hâm mộ kêu gọi đội bóng nên “buông” cúp châu Âu để tập trung cứu vãn suất trụ hạng Serie A.

HS