Bao bì đẹp - “tấm vé” đưa hàng Việt đến gần người tiêu dùng

Tại Thanh Hóa, nhiều doanh nghiệp, HTX đang thay đổi tư duy từ “làm ra sản phẩm rồi mới nghĩ đến bao bì” sang đầu tư đồng thời cho chất lượng, hình thức và thương hiệu. Bởi trong môi trường bán lẻ hiện đại, chất lượng là điều kiện để sản phẩm đứng vững, còn diện mạo là yếu tố giúp sản phẩm có cơ hội được chú ý ngay từ điểm tiếp xúc đầu tiên.

Anh Lê Ngọc Anh - ông chủ của thương hiệu mắm Lê Gia đặc biệt coi trọng tính thẩm mỹ của mẫu mã, bao bì sản phẩm.

Nước mắm Lê Gia là một ví dụ. Gắn với làng nghề nước mắm truyền thống Khúc Phụ, doanh nghiệp đã đầu tư khá bài bản cho thiết kế, nhãn mác và quy cách đóng gói. Bao bì không chỉ đáp ứng yêu cầu bảo quản, thuận tiện sử dụng mà còn được chăm chút để truyền tải câu chuyện về nghề mắm và vùng biển xứ Thanh. Đáng chú ý, Lê Gia xác định bao bì quà tặng ngay từ quá trình xây dựng thương hiệu. Những sản phẩm nước mắm truyền thống được đóng gói chỉn chu, sang trọng, phù hợp với nhu cầu biếu, tặng trong những dịp lễ, tết. Từ một sản phẩm dùng trong bữa ăn, cách trình bày đã góp phần mở rộng giá trị và nhóm khách hàng của sản phẩm.

Chị Nguyễn Thị Hương, người tiêu dùng tại phường Hạc Thành, cho biết: “Tôi thích sản phẩm Lê Gia trước hết vì bao bì đóng gói rất đẹp và chỉn chu. Với những sản phẩm đặc trưng như nước mắm, mắm tôm, mắm tép..., cách đóng gói như vậy đem biếu, tặng vào dịp tết rất phù hợp, vừa lịch sự vừa thể hiện được sản phẩm quê mình”.

Nếu Lê Gia cho thấy bao bì có thể nâng tầm một đặc sản truyền thống, thì FUWA Biotech lại là câu chuyện ở nhóm hàng tiêu dùng. Doanh nghiệp phát triển các sản phẩm làm sạch sinh học từ vỏ dứa và phụ phẩm nông nghiệp, với các dòng nước rửa chén, nước giặt, nước lau sàn... Trong một ngành hàng có sự cạnh tranh gay gắt, việc tạo được diện mạo riêng và khả năng nhận diện rõ ràng càng có ý nghĩa.

Theo chị Bùi Thị Bích Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ sinh học FUWA Biotech, chất lượng là nền tảng nhưng để sản phẩm được thị trường nhận biết, doanh nghiệp phải biết “kể” câu chuyện của mình ngay từ cách sản phẩm xuất hiện. Với FUWA, bao bì không chỉ làm sản phẩm đẹp hơn mà còn giúp truyền tải những giá trị doanh nghiệp theo đuổi, từ nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất đến định hướng thân thiện với môi trường. Năm 2026, FUWA Biotech là một trong 581 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Đây là một dấu mốc đáng chú ý với một thương hiệu Việt còn tương đối trẻ, cho thấy khi sản phẩm tạo được chất lượng ổn định, hình ảnh nhất quán và niềm tin trên thị trường, cơ hội cạnh tranh sẽ rộng mở hơn.

Ông Hoàng Xuân Phong, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Công Thương Thanh Hóa, cho rằng: “Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, bao bì, nhãn mác và nhận diện thương hiệu không còn là yếu tố phụ mà đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược đưa sản phẩm ra thị trường. Một sản phẩm có chất lượng nhưng hình thức chưa chuyên nghiệp sẽ khó tạo ấn tượng, nhất là khi bước vào hệ thống phân phối hiện đại và các kênh bán hàng trực tuyến. Vì vậy, doanh nghiệp cần quan tâm hơn đến thiết kế bao bì theo hướng vừa đẹp, tiện dụng, minh bạch thông tin, vừa thể hiện được đặc trưng và giá trị riêng của sản phẩm. Đây cũng là cách để nâng giá trị hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường cho sản phẩm Thanh Hóa”.

Tuy nhiên, bao bì đẹp không đồng nghĩa với cầu kỳ, mà cần phù hợp, tiện dụng và thể hiện đúng giá trị sản phẩm. Bao bì có thể là “tấm vé” đưa hàng Việt đến gần người tiêu dùng, nhưng chất lượng mới là yếu tố giữ chân khách hàng. Khi hình thức và giá trị bên trong tương xứng, sản phẩm sẽ có thêm cơ hội được lựa chọn, ghi nhớ và đi xa hơn.

Với doanh nghiệp, thay đổi từ chiếc nhãn, hộp, chai hay cách đóng gói có thể chỉ là một bước nhỏ, nhưng lại mở ra bước tiến lớn trong hành trình xây dựng thương hiệu. Hàng Việt muốn đi xa, trước hết phải khiến người tiêu dùng muốn dừng lại - và bao bì chính là nơi bắt đầu.

Bài và ảnh: Chi Phạm