Bản tin thị trường lao động

Theo các chuyên gia, thị trường lao động trong tỉnh được dự báo tiếp tục sôi động khi nhiều doanh nghiệp tăng tốc sản xuất và nhiều dự án lớn cần thêm nhân lực.

Tin vắn

(Nhandan.vn) - Theo khảo sát của ManpowerGroup, triển vọng tuyển dụng ròng tại Việt Nam quý IV/2026 đạt 36%, tăng 8 điểm phần trăm so với quý trước. Trong 285 doanh nghiệp được khảo sát, 52% dự kiến tăng nhân sự. Ngành thông tin dẫn đầu với mức 64%; nhu cầu tuyển dụng cũng nổi bật ở các vị trí kỹ thuật, AI, công nghệ thông tin và dữ liệu.

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 5/9/2026, Việt Nam chính thức cấm nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa được sản xuất bằng hành vi cưỡng bức lao động theo Nghị định số 292/2026/NĐ-CP. Quy định áp dụng đối với hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bằng lao động cưỡng bức từ các doanh nghiệp, quốc gia, vùng lãnh thổ, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

(Laodong.vn) - Trong tháng 10/2026, Chương trình IM Japan tuyển 60 lao động nam, từ 18 - 30 tuổi, sang Nhật Bản làm việc trong ngành sản xuất chế tạo và xây dựng. Mức lương cơ bản từ 160.000 - 210.000 yên/tháng, tương đương 26 - 35 triệu đồng, chưa kể làm thêm giờ. Người lao động không phải trả phí dịch vụ và được hỗ trợ học phí, ký túc xá, vé máy bay cùng một số chế độ khác. Thời gian thi tuyển dự kiến vào trung tuần tháng 10/2026.

Doanh nghiệp khó tuyển lao động trước làn sóng dịch chuyển nhân lực

Trong bối cảnh trên địa bàn tỉnh và cả nước đồng thời triển khai nhiều dự án lớn, “cuộc đua” tuyển dụng ngày càng rõ nét. Đáng chú ý, hệ sinh thái xây dựng của Vingroup đang mở rộng mạnh nhu cầu nhân lực. Tháng 3/2026, Vingroup công bố Công ty CP Đầu tư và Xây dựng SGC tuyển 25.000 nhân sự để phục vụ các dự án hạ tầng; cùng với đó là hệ thống các doanh nghiệp xây dựng như VinCons, Vin Alpha, Vin Landscape triển khai nhiều dự án quy mô lớn. Một số thông báo tuyển dụng của VinCons trong năm 2026 cũng cho thấy doanh nghiệp có nhu cầu tuyển số lượng rất lớn lao động phổ thông và công nhân các nghề xây, trát, ốp lát, cốt thép, bê tông, điện, cấp thoát nước, hàn, nhôm kính...

Công nhân Công ty TNHH Giày Gia Đạt, xã Tống Sơn trong ca sản xuất.

Tại tỉnh ta, sức hút từ các dự án, tập đoàn lớn như Vingroup càng được chú trọng bởi đây vốn là địa bàn có lực lượng lao động phổ thông và lao động xây dựng đông. Khi những đơn vị lớn tuyển dụng tập trung, đưa ra mức thu nhập và chính sách phúc lợi cạnh tranh, một bộ phận lao động có xu hướng chuyển việc. Điều này tạo sức ép đáng kể lên các doanh nghiệp xây dựng quy mô vừa và nhỏ, các nhà thầu địa phương, đồng thời tác động tới những ngành vốn cần duy trì lực lượng lao động ổn định như dệt may, da giày.

Đại diện một doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh cho biết, khó khăn hiện nay không chỉ là tuyển đủ số người mà còn là giữ được lao động. Lao động phổ thông và thợ xây dựng có nhiều lựa chọn hơn trước. Khi các tập đoàn lớn triển khai công trình, tuyển số lượng lớn với thu nhập, phụ cấp và chế độ tốt, lao động sẵn sàng chuyển sang nơi có quyền lợi cao hơn. Doanh nghiệp nhỏ muốn giữ người buộc phải điều chỉnh tiền lương, hỗ trợ ăn ở, đi lại, nhưng khả năng tăng chi phí có giới hạn vì còn phụ thuộc giá trị hợp đồng và tiến độ công trình.

Áp lực tương tự cũng xuất hiện với doanh nghiệp dệt may. Đặc thù ngành này là sử dụng số lượng lao động lớn, trong khi thu nhập phụ thuộc nhiều vào năng suất, đơn hàng và thời gian làm việc. Vì vậy, khi xuất hiện những cơ hội việc làm có thu nhập tốt hơn, một bộ phận lao động trẻ có thể chuyển việc, khiến doanh nghiệp vừa phải tuyển mới, vừa tăng chi phí đào tạo và giữ chân lao động.

Dù vậy, nhìn ở góc độ thị trường, sự cạnh tranh nhân lực cũng đang thúc đẩy mặt bằng việc làm tại tỉnh ta thay đổi. Hiện Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn đang có 541 doanh nghiệp hoạt động, tạo việc làm cho hơn 100.000 lao động, với thu nhập bình quân khoảng 7,5 triệu đồng/người/tháng. Người lao động ngày càng quan tâm không chỉ đến tiền lương mà cả môi trường làm việc, phúc lợi, tính ổn định và cơ hội phát triển.

Theo các chuyên gia, thị trường lao động trong tỉnh được dự báo tiếp tục sôi động khi nhiều doanh nghiệp tăng tốc sản xuất và nhiều dự án lớn cần thêm nhân lực. Nhu cầu tuyển dụng vì thế sẽ gia tăng, nhất là ở các ngành xây dựng, dệt may, da giày, chế biến, chế tạo và dịch vụ. Cùng với đó, xu hướng lao động dịch chuyển về các doanh nghiệp, tập đoàn có thu nhập, phúc lợi tốt hơn sẽ tiếp diễn, khiến cạnh tranh tuyển dụng và giữ chân lao động ngày càng rõ nét. Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh chính sách tiền lương, phúc lợi và cải thiện môi trường làm việc để tăng sức hút với người lao động. Đây cũng là yếu tố quan trọng quyết định khả năng ổn định nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Trần Hằng