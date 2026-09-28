Công khai từ đầu năm học, minh bạch trong từng khoản thu

Ngay từ đầu năm học 2026-2027, các trường công lập trên địa bàn phường Hạc Thành chú trọng công khai, minh bạch các khoản thu, chi; thực hiện đúng quy định, tạo sự đồng thuận và giúp phụ huynh yên tâm đồng hành cùng nhà trường.

VIDEO: Các trường công lập trên địa bàn phường Hạc Thành chú trọng công khai, minh bạch các khoản thu, chi.

Bước vào năm học mới, bên cạnh chất lượng dạy và học, các khoản thu đầu năm luôn là vấn đề được phụ huynh quan tâm. Điều phụ huynh mong muốn không chỉ là biết con em mình phải đóng những khoản nào, mức thu bao nhiêu, mà quan trọng hơn là từng khoản tiền được thu trên cơ sở nào, sử dụng và được quản lý ra sao.

Từ nhu cầu chính đáng đó, việc công khai, minh bạch các khoản thu, chi đang được các trường công lập trên địa bàn phường Hạc Thành chú trọng ngay từ đầu năm học. Từ việc tiếp nhận, nghiên cứu văn bản hướng dẫn, xây dựng phương án thu đến tổ chức thanh toán, thông báo và tiếp nhận phản ánh của phụ huynh, các nhà trường đều hướng tới một quy trình rõ ràng, có căn cứ và có sự giám sát.

Học sinh yên tâm học tập trong môi trường giáo dục được đầu tư, chăm lo về điều kiện cơ sở vật chất.

Rõ căn cứ, rõ mức thu, rõ cách sử dụng

Theo Hướng dẫn số 5812/UBND-VHXH của UBND phường Hạc Thành về thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2026-2027, các trường phải tổ chức thu đúng quy định, đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng mức thu; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch và nguyên tắc tự nguyện đối với các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục. Các trường không được tự đặt ra những khoản thu không có căn cứ pháp lý, thu vượt mức, sai đối tượng, sai nội dung hoặc tổ chức thu trước khi có văn bản, quyết định cho phép.

Đáng chú ý, với từng khoản thu, cơ sở giáo dục phải xác định rõ căn cứ pháp lý, đối tượng, nội dung, mức thu, phương thức và thời điểm thu; đồng thời xây dựng phương án quản lý, sử dụng và quyết toán trước khi tổ chức thực hiện. Các khoản thu phải được phản ánh đầy đủ trong hệ thống sổ sách kế toán, có hóa đơn, chứng từ và thực hiện công khai theo quy định.

Nội dung này cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa nhấn mạnh tại Công văn số 4754/SGDĐT-KHTC về hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi năm học 2026-2027. Theo đó, các cơ sở giáo dục không được tự đặt ra khoản thu mới, thu vượt mức quy định hoặc tổ chức thu khi chưa có đầy đủ căn cứ pháp lý. Đối với các khoản thu dịch vụ, việc tham gia phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, có đăng ký; nhà trường không được tự ý tăng mức thu hoặc sử dụng nguồn thu sai mục đích.

Trên cơ sở những quy định, hướng dẫn cụ thể, các trường học công lập trên địa bàn phường Hạc Thành đang cụ thể hóa bằng những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, hướng tới bảo đảm công khai, minh bạch trong từng khoản thu, chi ngay từ đầu năm học.

Trường học bảo đảm công khai và minh bạch các khoản thu

Hệ thống thiết bị hỗ trợ dạy học được Trường Tiểu học, THCS & THPT Hồng Đức đầu tư từ nguồn kinh phí tự chủ.

Tại Trường Tiểu học, THCS & THPT Hồng Đức, mức thu học phí được nhà trường thực hiện theo các nghị quyết của HĐND tỉnh được áp dụng đối với các năm học 2025-2026 đến 2027-2028 và được đăng tải trên hệ thống “3 công khai”. Điểm đáng chú ý là nhà trường cho biết chỉ thu học phí, không thu thêm bất kỳ khoản nào khác. Từ khi thành lập đến nay, trường không vận động, không lập các loại quỹ từ học sinh và cha mẹ học sinh.

PGS. TS. Ngô Xuân Lương, Hiệu trưởng Trường TH, THCS & THPT Hồng Đức cho biết: “Cùng với việc kiểm soát các khoản thu, nguồn thu từ hoạt động tự chủ được trường dành để đầu tư cơ sở vật chất, các hạng mục phục vụ dạy và học được trang bị như điều hòa, tivi màn hình rộng, bảng thông minh, phòng học chức năng cùng hệ thống chống lóa, chống sáng”. Các cách làm này cho thấy yêu cầu minh bạch không chỉ dừng ở việc thông báo một khoản tiền phải thu, mà còn gắn với việc làm rõ nguồn thu được quản lý, sử dụng như thế nào.

Tại Trường TH & THCS Trần Mai Ninh, một trong những điểm được nhà trường chú trọng là thanh toán không dùng tiền mặt. Theo thầy giáo Dương Lê Hoàn, Hiệu trưởng Trường TH & THCS Trần Mai Ninh, 100% khoản thu tại trường đều thực hiện qua tài khoản ngân hàng. Các khoản thu được thực hiện định kỳ 2 lần trong năm, tương ứng học kỳ I và học kỳ II.

“Trước khi chính thức thông báo thu, nhà trường thực hiện quy trình gồm nhiều bước. Các nội dung dự kiến được bàn bạc, công khai tại cuộc họp phụ huynh đầu năm; sau đó nhà trường lập văn bản trình UBND phường Hạc Thành phê duyệt. Chỉ sau khi có phê duyệt, nhà trường mới chính thức phát thông báo các khoản thu. Quy trình này tạo ra một bước kiểm soát trước khi khoản thu được triển khai, đồng thời giúp phụ huynh có cơ sở theo dõi, trao đổi về những nội dung liên quan trực tiếp đến con em mình”, thầy Dương Lê Hoàn cho biết.

Không thu hộ, không ép buộc tài trợ

Phòng học tại Trường TH & THCS Trần Mai Ninh được trang bị đầy đủ thiết bị, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Hướng dẫn số 5812/UBND-VHXH của UBND phường Hạc Thành quy định các khoản thu thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục phải được quản lý thông qua hệ thống tài khoản, sổ sách kế toán; không để giáo viên, nhân viên, ban đại diện cha mẹ học sinh hoặc cá nhân khác sử dụng tài khoản cá nhân để thu, giữ và quản lý tiền của người học thay cho nhà trường.

Vì thế, Trường TH, THCS & THPT Hồng Đức cũng không thành lập ban chi hội phụ huynh ở cấp lớp hay toàn trường. Trong khi đó, tại trường TH & THCS Trần Mai Ninh, quỹ hội cha mẹ học sinh toàn trường đã dừng thực hiện hoàn toàn từ 2 năm học trước. Nhà trường cũng không để ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra thu hộ bất kỳ khoản nào.

Bên cạnh đó, Trường TH & THCS Trần Mai Ninh thực hiện vận động tài trợ, xã hội hóa cơ sở vật chất theo kế hoạch, quy trình cụ thể. Các hạng mục được khảo sát từ dịp hè, lập kế hoạch và trình UBND phường phê duyệt trước khi vận động.

“Việc tài trợ thực hiện trên tinh thần tự nguyện, phụ huynh có thể tham gia tư vấn thiết kế, giám sát thi công. Hoạt động vận động, tiếp nhận và sử dụng tài trợ luôn được nhà trường công khai, minh bạch, không áp đặt mức đóng góp, không ép buộc và không coi tài trợ là điều kiện để học sinh được hưởng dịch vụ giáo dục”, thầy giáo Dương Lê Hoàn, Hiệu trưởng Trường TH & THCS Trần Mai Ninh khẳng định. Ngoài ra, đối với quỹ lớp, nhà trường cho biết mức thu được khống chế tối đa 500.000 đồng/học sinh/năm.

Công khai để phụ huynh cùng giám sát

Theo hướng dẫn của UBND phường Hạc Thành, nhà trường phải tăng cường tự kiểm tra, rà soát các khoản thu, chi và tài trợ; kịp thời chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân để xảy ra lạm thu hoặc sử dụng kinh phí sai quy định. Vì thế, không chỉ chú trọng quy trình thu, các trường cũng chú trọng xây dựng kênh trao đổi, tiếp nhận và xử lý phản ánh của phụ huynh liên quan đến các khoản thu, chi.

Thông tin được cập nhật qua 2 fanpage giúp Trường TH & THCS Trần Mai Ninh kịp thời tiếp nhận ý kiến, phản ánh của phụ huynh.

Phụ huynh Trường TH, THCS & THPT Hồng Đức có thể cập nhật các thông tin chính thức từ nhà trường thông qua fanpage.

Hiện nay, phương thức thông báo qua fanpage chính thức của trường và các kênh liên lạc như Zalo đang được Trường TH, THCS & THPT Hồng Đức và Trường TH & THCS Trần Mai Ninh áp dụng. Việc thống nhất các kênh thông tin giúp nhà trường kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của phụ huynh, đồng thời tạo điều kiện để phụ huynh chủ động theo dõi các khoản thu, hạn chế tình trạng thông tin thiếu đầy đủ hoặc truyền đạt không thống nhất.

Chị Lê Thị Xuân, phụ huynh học sinh Trường TH & THCS Trần Mai Ninh, cho biết: “Nhà trường luôn thông báo rõ ràng về các khoản thu và cách thức thực hiện. Những nội dung cần biết đều được gửi qua các kênh chung nên phụ huynh có thể theo dõi, trao đổi khi chưa rõ. Việc thu qua tài khoản cũng giúp các khoản tiền được minh bạch nên chúng tôi rất yên tâm khi con học ở đây và sẵn sàng đồng hành cùng nhà trường".

Như vậy, khi mỗi khoản thu đều có căn cứ, được thông tin rõ ràng; mỗi nguồn kinh phí được quản lý, sử dụng đúng mục đích; hoạt động vận động tài trợ được thực hiện trên tinh thần tự nguyện và đúng quy trình, phụ huynh có thêm cơ sở để theo dõi, giám sát và đồng hành cùng nhà trường. Sự công khai, minh bạch ngay từ đầu năm học không chỉ giúp các khoản thu được thực hiện đúng quy định mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục trong đó trách nhiệm của nhà trường đi cùng quyền được biết, được trao đổi và giám sát của cha mẹ học sinh.

Phương Đỗ - Hoàng Sơn - Hoàng Đông