Những mái ấm được dựng xây từ trách nhiệm, nghĩa tình

Được sự kết nối của tổ chức hội LHPN các cấp, sự chung tay của cộng đồng và các nhà hảo tâm, những năm qua, nhiều mái ấm tình thương đã được xây dựng và trao đến gia đình hội viên, con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi ngôi nhà hoàn thành không chỉ giúp các gia đình có nơi ở ổn định mà còn tiếp thêm động lực để vươn lên, lan tỏa sâu sắc tinh thần tương thân tương ái.

Lãnh đạo phường Đông Sơn và Hội LHPN phường trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Lê Thị Nhung.

Những ngày cuối tháng 8, niềm vui hiện rõ trên gương mặt hai anh em là Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Quốc Hoàng, thôn Trường Phúc, xã Hoằng Tiến khi được chuyển vào sinh sống trong căn nhà mới khang trang, kiên cố. Ít ai biết rằng, phía sau niềm vui ấy là hành trình sẻ chia đầy nghĩa tình của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và hội viên phụ nữ địa phương.

Hai anh em Huy và Hoàng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ ly hôn khi các cháu còn nhỏ. Hai anh em sống nương tựa vào bà cố ngoại. Năm 2019, bà cố ngoại qua đời, từ đó, các cháu tự chăm sóc, đùm bọc nhau trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2025, cơn bão số 5 đã làm sập ngôi nhà duy nhất của các cháu, khiến cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm chật vật. Nắm bắt tình hình và thấu hiểu, sẻ chia với hoàn cảnh của các cháu, Hội LHPN xã Hoằng Tiến đã báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời tích cực kết nối, vận động các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây nhà ở cho hai anh em. Nhờ sự chung tay ấy, sau khoảng 2 tháng thi công, ngôi nhà mới được hoàn thành với tổng kinh phí 217 triệu đồng, trong đó Quân chủng Hải quân hỗ trợ 80 triệu đồng, còn lại 137 triệu đồng là sự đóng góp, hỗ trợ ngày công... của các tổ chức, cá nhân, anh em họ hàng, bà con lối xóm và hội viên phụ nữ địa phương. Sự chung tay ấy không chỉ giúp hai anh em có được một mái ấm kiên cố, khang trang, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu, tiếp thêm niềm tin để các cháu vững bước trong cuộc sống, yên tâm làm việc và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Chị Vũ Thị Sáng, Chủ tịch Hội LHPN xã, chia sẻ: Tổ chức hội đã nỗ lực kết nối với các nhà hảo tâm, vận động hội viên, người dân thôn Trường Phúc hỗ trợ tiền mặt, ngày công lao động cho anh em Huy và Hoàng được ở căn nhà mới, ai cũng mừng. Đây không chỉ là nơi ở an toàn mà còn là điểm tựa để các cháu yên tâm học tập, lao động và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn”.

Đến với gia đình hội viên Lê Thị Nhung, 78 tuổi, ở chi hội Rừng Thông, phường Đông Sơn, nhiều người không khỏi xúc động trước gia cảnh của 3 mẹ con. Bà Nhung tuổi cao sức yếu vẫn là trụ cột chính của gia đình với trách nhiệm nặng nề là chăm sóc 2 người con tàn tật trong căn nhà xuống cấp. Bà đã được Hội LHPN phường trao tặng 5 triệu đồng, góp một phần nhỏ nguồn lực để gia đình xây dựng nhà mới. Tháng 8/2026, ngôi nhà có diện tích 100m2 của mẹ con bà Nhung đã được đưa vào sử dụng, thực sự trở thành mái ấm an toàn mà trước đây 3 mẹ con chưa từng mơ ước.

Không chỉ ở xã Hoằng Tiến, phường Đông Sơn, nhiều cơ sở hội LHPN trong tỉnh cũng có những cách làm thiết thực để giúp đỡ hội viên khó khăn về nhà ở. Những năm qua, phong trào hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” đã và đang được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh triển khai bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, coi đây là một trong những chỉ tiêu để đánh giá mức độ hoàn thành phong trào, hoạt động hội. Do đó, ngay từ đầu năm, các cơ sở hội đều rà soát thực trạng đời sống hội viên để phân loại đối tượng và xây dựng kế hoạch hỗ trợ kịp thời. Bình quân mỗi cơ sở hội phấn đấu hỗ trợ xây, sửa từ 1 đến 2 ngôi nhà trở lên. Thực tế, có những năm, các cấp hội hỗ trợ xây, sửa hàng chục căn nhà, trị giá từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng/nhà.

Theo chia sẻ của nhiều cán bộ hội cơ sở phường, xã, để mỗi mái ấm được hoàn thành, các cấp hội đều chủ động rà soát hoàn cảnh khó khăn, xây dựng kế hoạch vận động nguồn lực. Từ những cuộc vận động nhỏ trong hội viên (10 ngàn đồng trở lên/hội viên) đến sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mỗi mái ấm đều được xây nên bằng trách nhiệm, tình yêu thương và sự sẻ chia của cộng đồng. Tiêu biểu, như: Hội LHPN phường Bỉm Sơn, ngoài nguồn hỗ trợ 80 triệu đồng của Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội LHPN phường đã vận động cán bộ hội và Nhân dân hỗ trợ hơn 17 triệu đồng, máy lọc nước cho gia đình chị Đỗ Thị Tỵ, hội viên khó khăn, có nhiều thế hệ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam; Hội LHPN xã Cẩm Tú phối hợp với MTTQ và các đoàn thể hỗ trợ sửa chữa 5 ngôi nhà, tổng kinh phí 200 triệu đồng; Hội LHPN phường Đông Sơn hỗ trợ kinh phí cho 6 hộ xây nhà, tổng trị giá 30 triệu đồng...

Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động của tổ chức hội mà còn khẳng định sức lan tỏa của phong trào nhân ái trong cộng đồng. Những ngôi nhà không đơn thuần được dựng bằng gạch, cát, xi măng mà còn được xây bằng tình người, là nơi chở che cho những phận đời kém may mắn, là nguồn động viên để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và vươn lên.

Bài và ảnh: Lê Hà