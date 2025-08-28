Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn tăng cường canh lửa, giữ rừng

Rừng phòng hộ (RPH) Nghi Sơn là một trong những khu rừng trọng điểm dễ xảy ra cháy trên địa bàn tỉnh, nhất là vào mùa nắng nóng, khô hanh. Vì thế, ngay từ đầu mùa nắng, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đã chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương “kích hoạt” nhiều phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên diện rộng.

Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn và lực lượng công an địa phương tuần tra, kiểm soát rừng trong những ngày nắng nóng.

Gần trưa, anh Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Ban Quản lý RPH Nghi Sơn mới trở về trụ sở sau chuyến đi kiểm tra thực tế công tác bảo vệ rừng, PCCCR. Ở những vùng rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, đơn vị phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức các chốt trực gác lửa ở bìa rừng. Mỗi tổ, chốt có từ 3 - 5 người canh gác, kiên quyết không cho các đối tượng không có phận sự vào rừng trong thời gian cấp dự báo cháy rừng từ cấp IV trở lên. Ngoài ra, đơn vị còn bố trí 6 điểm trực phát hiện sớm lửa rừng trên lâm phần được giao quản lý.

Hằng ngày khi có người đi vào rừng, các lực lượng sẽ kiểm tra, ghi chép lại thông tin cá nhân, mục đích vào rừng, dụng cụ mang theo và giờ vào, giờ ra để quản lý. Từ sổ trực rừng, việc truy vết khi có sự cố cháy rừng sẽ dễ dàng hơn. Biện pháp này bắt nguồn từ thực tế trước đó, một số vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn bắt nguồn từ ý thức của người dân trong việc dùng lửa để xử lý thực bì trồng rừng, đốt ong... Hoặc do các đối tượng cố tình gây ra cháy rừng để phá hoại tài sản của nhau.

Ban Quản lý RPH Nghi Sơn được giao quản lý trên 6.090ha rừng và đất lâm nghiệp. Loài cây chủ yếu tại đây là thông nhựa và keo, thảm thực bì gồm các loài như cây ràng ràng, cây bụi, cỏ tranh, lau lách, đều là những loài cây dễ bắt lửa và dễ cháy lớn. Từ tháng 12 năm trước đến tháng 8 năm sau, gió phơn Tây Nam thường xuyên xuất hiện làm cành lá cây bị chết khô. Lá thông có nhiều tinh dầu, tạo nên nguồn vật liệu cháy rất nguy hiểm. Trong khi, khu vực trong và xung quanh RPH Nghi Sơn có nhiều nghĩa trang, khu di tích, đền chùa, miếu mạo, các hoạt động tâm linh, như thắp hương, hóa vàng mã luôn tiềm ẩn nguy cơ phát lửa.

Những năm gần đây, RPH Nghi Sơn ít khi xảy ra cháy gây thiệt hại lớn. Có được kết quả trên một phần là nhờ các chủ rừng chuẩn bị tốt phương án bảo vệ rừng, PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”, “5 sẵn sàng”. Chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, Ban Quản lý RPH Nghi Sơn đã phối hợp với các cấp, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết về rừng, PCCCR đến mọi tầng lớp Nhân dân; thường xuyên đối thoại với người dân sinh sống ở gần rừng, ven rừng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các mâu thuẫn dẫn đến hành vi cố ý đốt hủy hoại rừng. Đồng thời, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về PCCCR; điều tra, xác minh và xử lý nghiêm hành vi cố ý hủy hoại tài nguyên rừng.

Cùng với công tác tuyên truyền, Ban Quản lý RPH Nghi Sơn còn hướng dẫn các hộ nhận khoán khai thác nhựa thông, vệ sinh rừng, phát dọn thực bì làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng. Đồng thời, tranh thủ thời tiết thuận lợi với nền nhiệt độ thấp, độ ẩm cao, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ nhận khoán thực hiện đốt trước có kiểm soát ở những nơi có nguy cơ cháy rừng cao, với diện tích khoảng 230ha. Ngoài ra, đơn vị cũng đã xây dựng, tu sửa 2,84km đường băng cản lửa; 27km đường đi chữa cháy; chủ động thành lập 4 đội xung kích PCCCR, với hàng nghìn người tham gia.

Giám đốc Ban Quản lý RPH Nghi Sơn, Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ: “Chúng tôi xác định, phòng cháy là công tác chủ đạo. Vì nếu phòng tốt thì sẽ ít tốn công, ít gây thiệt hại cho người và rừng khi sự cố xảy ra. Thời gian gần đây, cư dân vùng đệm đã ý thức hơn rất nhiều trong việc bảo vệ rừng. Bởi người dân đã và đang tham gia trực tiếp vào công tác trồng cây gây rừng. Giữ rừng là giữ được tài sản của chính mình”.

Bài và ảnh: Tăng Thúy