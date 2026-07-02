Bàn giao mặt bằng trước khi nhận bồi thường, dự án ĐT.525 sẵn sàng khởi công

Dù chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, 24 hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh Chợ Kho - Minh Thọ (ĐT.525), đoạn từ phường Ngọc Sơn đến cầu Đò Trạp đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để công trình khởi công sớm vào ngày 5/7/2026.

Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh Chợ Kho - Minh Thọ (ĐT.525) dự kiến khởi công ngày 5/7.

Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh Chợ Kho - Minh Thọ (ĐT.525), đoạn từ phường Ngọc Sơn đến cầu Đò Trạp có tổng mức đầu tư 44,5 tỷ đồng. Công trình có diện tích giải phóng mặt bằng khoảng hơn 15.095m2, chủ yếu là đất nông nghiệp của các hộ dân và một phần diện tích do UBND phường Ngọc Sơn quản lý.

Để bảo đảm tiến độ dự án, UBND phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đo đạc, kiểm kê, tổ chức đối thoại, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định về thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng đến các hộ dân trong vùng ảnh hưởng.

Cán bộ công chức UBND phường Ngọc Sơn trao đổi, nắm bắt tâm tư người dân bị ảnh hưởng bởi GPMB dự án.

Nhờ thực hiện công khai, minh bạch và phát huy vai trò của các tổ dân phố, đoàn thể trong công tác vận động, 24 hộ dân thuộc các tổ dân phố Sơn Hạ, Trung Sơn, Sơn Thượng, Tào Sơn, Thanh Châu và Thanh Bình 3 đã tự nguyện bàn giao mặt bằng trước khi nhận tiền bồi thường. Từ ngày 30/7, các hộ dân đã chủ động chặt cây, thu dọn hoa màu để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Người dân chủ động chặt cây, dọn dẹp hành lang tuyến để triển khai dự án.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổ trưởng tổ dân phố Thanh Bình 3 cho biết, ngay từ khi triển khai dự án, tổ dân phố đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, giải thích rõ các quy định của Nhà nước cũng như lợi ích lâu dài của công trình. Nhờ đó, người dân đều đồng thuận, tích cực phối hợp, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Ông Chúc Kim Tự, tổ dân phố Thanh Bình 3.

Là một trong những hộ có diện tích đất bị thu hồi, ông Chúc Kim Tự ở tổ dân phố Thanh Bình 3 chia sẻ: "Gia đình tôi có hơn 1,3 sào đất nông nghiệp nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Dù việc thu hồi đất ảnh hưởng đến sản xuất, nhưng gia đình hoàn toàn ủng hộ chủ trương của Nhà nước. Tuyến đường được mở rộng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, giao thương và góp phần phát triển địa phương".

Ông Lê Xuân Hùng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Ngọc Sơn cho biết: “Xác định giải phóng mặt bằng là khâu quyết định tiến độ các công trình, phường đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của các tổ dân phố và người có uy tín để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Việc các hộ dân chủ động bàn giao mặt bằng trước khi nhận tiền bồi thường là kết quả của quá trình vận động kiên trì, công khai, minh bạch, đồng thời tạo tiền đề thuận lợi để triển khai các dự án tiếp theo”.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa - chủ đầu tư, Dự án nâng cấp, cải tạo ĐT.525 sẽ được khởi công trong ngay đầu tháng 7 - sớm hơn kế hoạch, và nỗ lực hoàn thành vào cuối năm 2026.

Sau khi hoàn thành, công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, mà còn từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tăng cường kết nối, lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn...

Theo thiết kế, dự án sẽ nâng cấp khoảng 4,54km tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp V; mặt đường rộng 7,5m. Đoạn qua khu dân cư được đầu tư hệ thống rãnh dọc thoát nước, nền đường rộng 9,1m; các đoạn ngoài khu dân cư có nền đường rộng 8,5m. Hệ thống thoát nước, các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông và công trình phụ trợ cũng được đầu tư đồng bộ.

Nhóm PV Thời sự