Bàn giao 2 nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Hậu Lộc

Ngày 27/6, xã Hậu Lộc tổ chức bàn giao nhà ở cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Hậu Lộc trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh.

Tại thôn Yên Nội, lãnh đạo xã đã bàn giao 40 triệu đồng hỗ trợ của tỉnh và 20 triệu đồng được xã huy động từ nguồn xã hội hóa cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh (44 tuổi) là con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam. Bà Thanh không có khả năng lao động, hiện đang sinh sống cùng mẹ già 89 tuổi.

Với số tiền hỗ trợ được trao cùng sự giúp đỡ của cộng đồng dân cư và anh em dòng họ, ngôi nhà của gia đình bà Thanh đã được sửa chữa khang trang, kiên cố, giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn.

Lãnh đạo xã Hậu Lộc trao tiền hỗ trợ làm nhà cho gia đình chị Nguyễn Thị Liên.

Tại thôn Tân Xuân, được sự hỗ trợ của xã, các nhà tài trợ, cộng đồng dân cư, sau hơn 1 tháng xây dựng, ngôi nhà rộng hơn 60m2 của gia đình chị Nguyễn Thị Liên đã hoàn thành. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm, một mình nuôi 2 con nhỏ.

Thông qua các tổ chức đoàn thể, Hội Caritas Thanh Hóa đã hỗ trợ gia đình chị Liên 80 triệu đồng, xã Hậu Lộc hỗ trợ 20 triệu đồng, cộng đồng dân cư thôn Tân Xuân hỗ trợ gần 11 triệu đồng cùng ngày công lao động để xây dựng ngôi nhà.

Bên cạnh đó, hàng tháng Hội Caritas Thanh Hóa hỗ trợ 2 suất học bổng, mỗi suất 1,5 triệu đồng, Đoàn Thanh niên xã Hậu Lộc hỗ trợ 2 suất học bổng, mỗi suất 500 nghìn đồng cho 2 con của chị Liên để các cháu được học tập trong điều kiện tốt hơn.

Đình Hà