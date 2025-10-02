Hotline: 0822.173.636   |

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Triệu Sơn đánh giá nhiệm vụ 9 tháng năm 2025

Thùy Linh
Sáng 2/10, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Triệu Sơn tổ chức hội nghị đánh giá nhiệm vụ 9 tháng năm 2025, triển khai khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và nhiều nội dung quan trọng khác.

Sáng 2/10, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Triệu Sơn tổ chức hội nghị đánh giá nhiệm vụ 9 tháng năm 2025, triển khai khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và nhiều nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2025, với sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của tỉnh và sự phấn đấu nỗ lực của các cấp, các ngành, các thôn cùng sự đồng thuận của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã Triệu Sơn đạt được kết quả khá toàn diện.

Xã đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp dần ổn định và đi vào nền nếp.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Kết quả, một số chỉ tiêu kinh tế của xã đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Nổi bật, tổng sản lượng lương thực ước đạt 19.855 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.412 tỷ đồng. Thành lập mới 30 doanh nghiệp, vượt 57,8% kế hoạch. Thu ngân sách đạt 209 tỷ đồng, tăng 133,3% dự toán tỉnh giao.

Chuyển đổi số và cải cách hành chính được đẩy mạnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyến biến tích cực. Đời sống Nhân dân trên địa bàn ổn định. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, ổn định.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2025, từ nay đến cuối năm, xã Triệu Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, Đảng bộ xã Triệu Sơn đã triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đến đông đảo cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo xã Triệu Sơn trao huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.

Cán bộ, đảng viên xã Triệu Sơn tham gia ủng hộ Nhân dân Cuba.

Nhân dịp này, Đảng bộ xã Triệu Sơn đã trao huy hiệu Đảng đợt 2/9/2025 cho 97 đảng viên và truy tặng huy hiệu đảng cho 2 đồng chí; đồng thời phát động ủng hộ Nhân dân Cuba, vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và sổ tiết kiệm cho tân binh lên đường nhập ngũ năm 2025.

