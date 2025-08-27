Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2025

Sáng 27/8, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2025 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2025; thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Báo cáo tại phiên họp nêu rõ: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song vẫn có bước phát triển, một số ngành, lĩnh vực tăng khá so với cùng kỳ. Trong đó nổi bật là kinh tế duy trì đà tăng trưởng; kế hoạch gieo trồng các loại cây trồng đạt 97%; chăn nuôi phát triển ổn định; dịch tả lợn Châu Phi bước đầu được kiểm soát; công tác phòng, chống thiên tai được thực hiện nghiêm túc, thường trực 24/24 giờ.

Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá với chỉ số IIP tăng 12,6% so với cùng kỳ, tính chung 8 tháng năm 2025 tăng 14,2% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý Nhà nước về xây dựng được quan tâm, việc công bố chỉ số giá xây dựng được duy trì; các đơn vị tích cực đẩy nhanh tiến độ lập, trình duyệt các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu làm cơ sở thu hút đầu tư vào tỉnh. Đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong tháng, giá trị xuất khẩu tăng 6,6%; tổng lượt khách du lịch tăng 3,1%; tổng thu du lịch tăng 8,6%; doanh thu vận tải tăng 15,8%; số doanh nghiệp thành lập mới gấp 20,7% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 4.365 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2025 đạt 38.907 tỷ đồng, bằng 85,5% dự toán và 102,5% cùng kỳ. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đôn đốc triển khai các công trình, dự án quan trọng; giá trị giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 20/8/2025 là 7.708 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch.

Quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được theo dõi, hỗ trợ kịp thời và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các dự án tồn đọng. Cùng với đó, chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống Nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Trên cơ sở nội dung báo cáo, tại phiên họp các đại biểu tập trung đánh giá, phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và những tháng cuối năm 2025.

Tại phiên họp các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào đề xuất danh mục công trình, dự án để khánh thành, khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2025 do tỉnh quản lý (đợt 2); phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025 cho các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa; Tờ trình về việc sửa đổi, đính chính một số Điều của các Nghị quyết thông qua Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất với những kết quả, hạn chế, yếu kém được chỉ rõ trong báo cáo và yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được nhận diện.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong 9/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ đã đề ra trong báo cáo; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai ngay đó là: các ngành, địa phương rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án tập trung khắc phục sự cố do thiên tai gây ra. Tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước theo kế hoạch đã đề ra, trong đó chú trọng vào hoạt động thu nội địa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành chức năng rà soát, đánh giá lại năng lực đầu tư của các chủ đầu tư tại một số khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiên quyết thu hồi những dự án chủ đầu tư không đủ năng lực để bàn giao cho các nhà đầu tư tâm huyết, có năng lực thực sự.

Tập trung thực hiện hiệu quả chủ trương chuyển đổi số trên các lĩnh vực và Đề án 06 theo yêu cầu và kế hoạch đã đề ra.

Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 5, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục chủ động các phương án theo phương châm “4 tại chỗ”; rà soát các điểm, tuyến đê có nguy cơ bị ảnh hưởng khi nước lũ dâng, xây dựng phương án phòng, chống kịp thời; sơ tán kịp thời người dân khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ, lụt; đồng thời thực hiện điều tiết xả lũ phù hợp với tình hình thực tế...

Trước yêu cầu từ thực tiễn, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

