“Bám địa bàn” phòng, chống đuối nước cho trẻ từ cơ sở

Mỗi dịp hè, khi học sinh bước vào kỳ nghỉ dài, nhu cầu vui chơi tăng cao cũng là lúc nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng, đặc biệt tại các địa phương có bờ biển, nhiều sông, suối, ao hồ. Trước thực tế đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là những giải pháp tình thế, mà cần một cách tiếp cận bài bản, đồng bộ, trong đó lực lượng công an cơ sở giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện.

Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 10 khu vực Bá Thước hướng dẫn kỹ năng cứu nạn, cứu hộ và phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh Trường THCS Hạ Trung.

Theo thống kê, từ tháng 12/2025 đến ngày 8/4/2026, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ tai nạn đuối nước, làm 7 trẻ tử vong. Tai nạn đuối nước không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe mà còn để lại hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội. Sáng 2/4, Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an tỉnh nhận tin báo trên địa bàn Tổ dân phố Giảng Tín, phường Trúc Lâm có hai cháu H.T.L. và H.B.H. đều sinh năm 2014, cùng hai người bạn rủ nhau ra khu vực bãi biển thuộc phường Hải Bình để tắm. Sau một thời gian vui chơi, hai cháu trong nhóm đã trở về trước, riêng 2 cháu H. và L. tiếp tục ở lại tắm biển. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy hai cháu trở về nên đã tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng PC07 đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm tại khu vực bãi biển và vùng lân cận. Đến 2 giờ 30 phút ngày 3/4 đã tìm thấy thi thể một cháu và đến 15 giờ 30 phút ngày 3/4 tìm thấy thi thể cháu còn lại đều trên bãi biển thuộc phường Hải Bình. Qua vụ việc trên, thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan, thiếu kỹ năng an toàn của trẻ em khi tham gia các hoạt động dưới nước.

Để tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn, phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, Phòng PC07 đã chủ động phối hợp với sở, ngành, UBND, công an xã, phường, các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trong trường học và khu dân cư; chú trọng hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, xử lý sự cố công cộng. Nội dung tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, trực quan, dễ tiếp cận, tập trung vào kỹ năng nhận biết nguy cơ, nguyên tắc an toàn khi tham gia hoạt động dưới nước, kỹ năng xử lý tình huống và sơ cứu ban đầu. Theo thống kê của Phòng PC07, từ ngày 3/4 đến ngày 26/4, trên địa bàn tỉnh đã có 1.069 lớp học ngoại khóa tại các trường học tuyên truyền về kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của hơn 579.800 em học sinh và giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tại Trường THCS Hạ Trung, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 10 khu vực Bá Thước, Công an xã Bá Thước đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho giáo viên và học sinh nhà trường. Tại buổi học ngoại khóa, các giáo viên và các em học sinh được tuyên truyền những nội dung về thực trạng, nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn đuối nước; nhận diện các khu vực tiềm ẩn nguy cơ như ao, hồ, sông, suối, kênh mương, khu vực nước sâu, vùng biển có sóng lớn, dòng chảy phức tạp; các kỹ năng phòng tránh đuối nước...

Thượng tá Lê Như Cường, Phó Trưởng phòng PC07, cho biết: Để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn đuối nước, Phòng PC07 đề nghị sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương, gia đình và nhà trường với những giải pháp cụ thể, thiết thực. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tai nạn đuối nước; tăng cường kiểm tra, rà soát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao như ao, hồ, sông, suối, kênh mương, bãi biển...

Tại cơ sở, công an các xã, phường phát huy vai trò “bám địa bàn”, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, nhà trường lồng ghép hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản phòng, chống đuối nước cho học sinh. Đồng thời, thống kê các khu vực tiềm ẩn nguy cơ, xây dựng bản đồ “điểm đen” đuối nước. Trên cơ sở đó, cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng ngừa; tổ chức tuần tra, nhất là trong thời điểm nắng nóng kéo dài. Kiểm tra, hướng dẫn tại bãi tắm, khu vực vui chơi tự phát, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những yếu tố mất an toàn. Tuy nhiên, để phòng, chống đuối nước hiệu quả, không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực của lực lượng chức năng. Vấn đề đặt ra là cần một cơ chế phối hợp chặt chẽ, lâu dài giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, gia đình phải là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, tăng cường quản lý, nhắc nhở con em; nhà trường cần đẩy mạnh giáo dục kỹ năng bơi lội, kỹ năng sinh tồn; chính quyền địa phương quan tâm đầu tư hạ tầng an toàn...

Bài và ảnh: Tiến Đông