Ba Đình linh hoạt các giải pháp trong sản xuất vụ đông

Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, sản xuất vụ đông 2025 tại xã Ba Đình đối mặt với nhiều khó khăn do diễn biến bất thường của thời tiết. Do đó, xã đang linh hoạt bố trí thời vụ, khuyến khích người dân áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất và chú trọng phát triển cây trồng có giá trị hàng hóa... nhằm bảo đảm giá trị kinh tế cho vụ sản xuất quan trọng và tạo nền móng vững chắc cho tốc độ tăng trưởng nông nghiệp toàn xã năm sau.

Diện tích sản xuất hành vụ đông của người dân xã Ba Đình đang sinh trưởng, phát triển ổn định.

Những ngày cuối tháng 11, cánh đồng thôn Mỹ Thịnh đã phủ kín màu xanh, không khí sản xuất hết sức khẩn trương. Ông Nguyễn Duy Ba cho biết: “Ngô, ớt và một số loại rau ở vụ đông sớm người dân gieo trồng từ cuối tháng 9, đầu tháng 10 đã bị mưa, bão làm ảnh hưởng. Khi ấy nếu tiếp tục trồng những cây dài ngày như ớt, tỏi sẽ không phù hợp. Do đó, chúng tôi chuyển đổi đối tượng cây trồng ngắn ngày (từ tỏi sang hành) và các loại rau màu khác để thời gian thu hoạch ngắn hơn, bảo đảm thu dịp tết cho được giá. Hy vọng, thời tiết ổn định để “gỡ” lại thiệt hại, ổn định cuộc sống”.

Được biết, với định hướng chuyển đổi sang cây trồng ngắn ngày, toàn thôn Mỹ Thịnh - vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của xã Ba Đình đã gieo trồng khoảng 20ha cây trồng vụ đông. Trong đó, có 10ha hành tỏi, 1ha ngô, 2ha khoai lang, 1ha khoai tây và nhiều loại rau màu khác. Hiện nay, người dân đang nỗ lực chăm sóc để cây trồng sinh trưởng, phát triển ổn định với kỳ vọng vụ đông sẽ bù đắp phần nào thiệt hại ở vụ mùa.

Vụ đông 2025-2026 dự báo diễn biến phức tạp, khó lường và hiệu quả cây trồng liên kết của những năm trước thấp ảnh hưởng đến tâm lý người sản xuất. Do vậy, để mục tiêu phát triển 180ha cây trồng vụ đông, ngay từ đầu vụ UBND xã đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất với phương châm đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đa dạng hóa cây trồng có liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh tế. Cùng với đó, xã đã định hướng cho người dân phát triển những vùng sản xuất quy mô lớn để tạo thuận lợi cho việc chăm sóc, tưới tiêu và áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Tuy nhiên, khi nông dân bắt đầu công đoạn làm đất, xuống giống đã bị ảnh hưởng của mưa, bão, gây thiệt hại khá lớn.

Phó Chủ tịch UBND xã Mai Văn Xuân, cho biết: “Do ảnh hưởng của thời tiết nên việc gieo trồng vụ đông của xã muộn hơn so với lịch thời vụ. Do đó, xã không khuyến khích người dân gieo trồng những loại cây trồng dài ngày hay cây chế biến công nghiệp mà tuyên truyền để người dân tận dụng thời gian còn lại trước vụ xuân 2026 gieo cây rau màu ngắn ngày, vừa đáp ứng được nhu cầu của thị trường, vừa tạo thêm thu nhập cho người dân”.

Với định hướng chỉ đạo của xã, các HTX nông nghiệp trên địa bàn đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân phát triển sản xuất vụ đông phù hợp. Đồng thời, tăng cường kết nối, tìm kiếm đơn vị uy tín để tổ chức liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cây trồng vụ đông. Tính đến cuối tháng 11, người dân địa phương đã phát triển được gần 150ha cây trồng vụ đông, đạt hơn 80% kế hoạch. Đặc biệt, sản xuất vụ đông của người dân địa phương đã có bước tiến vượt bậc khi xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm dưa chuột Nhật, khoai lang với HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ tổng hợp ORGANNIC Xương Lâm (tỉnh Bắc Ninh). Tổng diện tích sản xuất bao tiêu sản phẩm đạt 67ha (60ha dưa chuột và 7ha khoai tây).

Cùng với việc thay đổi cơ cấu cây trồng và liên kết sản xuất, nhiều hộ dân xã Ba Đình còn mạnh dạn áp dụng phương pháp che phủ nilon mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần tiết kiệm công chăm sóc, giữ ẩm cho đất và hạn chế sâu bệnh. Nhờ tuân thủ các quy trình kỹ thuật, đến nay diện tích cây trồng vụ đông của xã Ba Đình đang sinh trưởng, phát triển ổn định, kỳ vọng mang lại giá trị kinh tế cao.

Bí thư Đảng ủy xã Ba Đình Thịnh Văn Huyên, cho biết: "Vụ đông là vụ sản xuất quan trọng, góp phần khẳng định hiệu quả của ngành nông nghiệp địa phương. Do đó, bên cạnh động viên bà con nông dân phát triển sản xuất, xã còn phân công, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và các thôn đồng hành, hướng dẫn người dân áp dụng đúng kỹ thuật sản xuất, nhất là đối với diện tích liên kết với doanh nghiệp để bảo đảm chất lượng và uy tín tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền xã sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con yên tâm sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch vụ đông, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững”.

Bài và ảnh: Lê Hòa