Australia cảnh báo nguy cơ trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố xuyên quốc gia

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thảm họa tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ, Giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh Australia (ASIO) Mike Burgess cảnh báo chủ nghĩa khủng bố xuyên quốc gia đang tái trỗi dậy như một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese (phải) và Giám đốc ASIO Mike Burgess (trái) tại cuộc họp báo ở Canberra. Ảnh: The New York Times.

Giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh Australia nhấn mạnh, mặc dù bản chất của chủ nghĩa khủng bố đã thay đổi trong một phần tư thế kỷ qua, nhưng một số yếu tố của mối đe dọa này đang quay trở lại. Các tổ chức khủng bố như Al-Qaeda, IS cùng các nhánh liên kết đang triệt để khai thác không gian mạng lẫn thực địa để củng cố lực lượng. Đáng chú ý, các nhóm này đang từng bước khôi phục khả năng chỉ đạo và kích động các vụ tấn công nguy hiểm nhằm vào lợi ích của các nước phương Tây, kể cả bên ngoài khu vực hoạt động trực tiếp của chúng.

Ông Burgess cho biết Cơ quan Tình báo An ninh Australia đã được mở rộng đáng kể kể từ sau các vụ tấn công ngày 11/9 tại Mỹ. Cơ quan này đã ngăn chặn 33 âm mưu khủng bố nghiêm trọng kể từ năm 2014, trong đó có những vụ tấn công đã cận kề thời điểm xảy ra hoặc kế hoạch đã được triển khai đến giai đoạn cuối.

Đáng chú ý, 16 âm mưu trong số này đã bị ngăn chặn kể từ vụ xả súng hàng loạt tại Bondi hồi tháng 12/2025, trong đó bao gồm các kế hoạch tấn công nhằm vào cộng đồng người Do Thái, đe dọa sát hại người Hồi giáo cùng các đối tượng quá khích mang tư tưởng bạo lực chủng tộc tàng trữ vũ khí trái phép.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng tại bãi biển Bondi, Sydney. Ảnh: The Guardian.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo An ninh Australia đánh giá, dù chủ nghĩa cực đoan bạo lực dòng Sunni vẫn chiếm phần lớn khối lượng công việc của cơ quan tình báo nhưng bức tranh đe dọa an ninh hiện nay đã trở nên đa dạng và phức tạp hơn rất nhiều.

Ông Burgess khẳng định không thể tiếp tục nhìn nhận nguy cơ khủng bố theo cách đơn giản hóa như giai đoạn ngay sau sự kiện 11/9, đồng thời cam kết lực lượng an ninh Australia sẽ tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ để bảo đảm an toàn cho người dân.

Thanh Giang

Nguồn: Yahoo News Australia, Nine.com.