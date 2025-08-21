“Át chủ bài” trong danh mục đầu tư 2025 - Shophouse khối đế Sun The Pathway Sầm Sơn

Không còn bị cuốn theo những sản phẩm theo trào lưu, nhà đầu tư tinh anh đang tìm kiếm giá trị bền vững, dòng tiền ổn định. Shophouse khối đế The Pathway chính là “át chủ bài” trong danh mục đầu tư 2025.

Cú hích hạ tầng, đòn bẩy gia tăng giá trị từ Shophouse khối đế The Pathway

Shophouse khối đế The Pathway tọa lạc ngay trên Đại lộ Sun Grand Boulevard – tuyến đại lộ lớn nhất Việt Nam với chiều rộng 120m, chiều dài 2,6km, kết nối từ khu vực biển Sầm Sơn đến công viên Sun World Sầm Sơn. Đại lộ này còn liên thông với Quốc lộ 47 và đại lộ Nam Sông Mã, tạo thành một mạng lưới giao thông liên vùng hoàn chỉnh.

Tọa độ huyết mạch liền kề trục Đại lộ Đông Sơn và nối gần khoảng cách từ Hà Nội chỉ còn 2 giờ lái xe.

Bên cạnh đó, Sầm Sơn đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành tâm điểm du lịch phía Bắc, khi mỗi năm đón tới hơn 10 triệu lượt du khách. Sự xuất hiện của loạt hạ tầng giao thông chiến lược, đặc biệt là tuyến cao tốc Bắc – Nam, giúp hành trình từ Hà Nội đến Sầm Sơn chỉ còn khoảng 2 giờ di chuyển. Đây chính là cú hích lớn, đưa Sầm Sơn ngày càng khẳng định vị thế “điểm hẹn nghỉ dưỡng” hàng đầu miền Bắc. Chỉ cần mở cửa là đón khách – đó không còn là lý thuyết, mà là thực tế của hàng loạt shop đang vận hành thành công tại chính các khu trọng điểm du lịch, nhất là với một nơi có lượng khách lớn hàng năm như Sầm Sơn.

Lượng du khách đổ về Sầm Sơn mỗi dịp Khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn.

Từ shophouse khối đế The Pathway, chỉ vài bước chân là tới biển và quảng trường – tâm điểm lễ hội, giải trí sôi động bậc nhất miền Bắc. Cùng với loạt dự án như Bến En, Quảng Xương, Am Tiên, Thanh Hóa đang dần hình thành một “bản đồ du lịch” hấp dẫn và bền vững.

Shophouse khối đế The Pathway – “Gà đẻ trứng vàng” đa công năng

Shophouse khối đế The Pathway hiện là điểm đến hấp dẫn của giới đầu tư, đáp ứng trọn vẹn tiêu chí tích sản dài lâu – sinh lời bền vững. Sản phẩm nổi bật nhờ khả năng khai thác dòng tiền ổn định, hưởng lợi từ cộng đồng cư dân Sun Grand Boulevard, gần 150.000 cư dân Sầm Sơn cùng hàng triệu du khách mỗi năm. Chỉ riêng năm 2024, Sầm Sơn đã đón gần 9 triệu lượt khách, minh chứng cho sức mua bền vững và khả năng chi tiêu cao tại đây.

Theo báo cáo thống kê, mỗi cư dân/du khách sẽ tạo ra trung bình 1,5 - 2 lượt giao dịch/ngày. Nhờ đó, khả năng tiếp cận khách hàng của dòng sản phẩm shop chân đế lên tới hàng chục nghìn lượt mỗi ngày. Chủ sở hữu sẽ dễ dàng khai các ngành hàng thiết yếu như siêu thị mini, quầy thuốc, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, F&B...

Shophouse khối đế The Pathway với quỹ căn giới hạn đang trở thành lựa chọn hàng đầu, thu hút mạnh mẽ giới đầu tư tinh hoa.

Shophouse khối đế The Pathway chỉ giới hạn 16 căn, đang là lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư tinh hoa. Điểm khác biệt chính là công năng tách biệt giữa tầng 1 và tầng 2.

Với mặt tiền rộng thoáng ngay trục đường trung tâm, tầng 1 lý tưởng để kinh doanh café, fastfood, showroom, siêu thị mini... đón trọn dòng khách du lịch và cư dân sầm uất. Đây là “vị trí vàng” để đón trọn dòng khách du lịch và cư dân sầm uất quanh dự án cũng như dòng khách vãng lai ghé thăm. Được bố trí thang máy riêng, tầng 2 hoàn toàn có thể vận hành độc lập mà không cần đi qua tầng 1. Điều này mở ra hướng khai thác cho thuê như một căn hộ dịch vụ, homestay cao cấp hoặc văn phòng mini. Nhà đầu tư có thể tận dụng nguồn khách du lịch lưu trú dài ngày, hoặc cho thuê ổn định quanh năm – đảm bảo dòng tiền kép từ cùng một sản phẩm.

Nhờ khả năng tạo dòng tiền kép và giá trị tích lũy bền vững, mỗi Shophouse khối đế The Pathway chính là một “gà đẻ trứng vàng” thực thụ cho nhà đầu tư chiến lược.

Shophouse khối đế The Pathway - Sở hữu lâu dài, trọn đời nắm giữ

Trong khi phần lớn sản phẩm thương mại khác giới hạn 50 năm, Shophouse khối đế The Pathway là tài sản 100% sở hữu lâu dài hiếm có, có thể truyền lại cho thế hệ sau – như một “quỹ giá trị” bất biến giữa thị trường đổi thay.

Shophouse khối đế The Pathway là siêu phẩm hiếm có trên thị trường được sở hữu lâu dài.

Sở hữu Shophouse khối đế The Pathway, nhà đầu tư vừa khai thác thương mại vượt trội, vừa an tâm tuyệt đối về pháp lý sở hữu lâu dài – yếu tố khan hiếm làm nên giá trị gia tăng bền vững. Với khả năng tạo dòng tiền ngắn hạn từ du lịch – dịch vụ tại trung tâm Sầm Sơn và tiềm năng tăng giá trị dài hạn, Shophouse khối đế The Pathway chính là “quân át chủ bài” của nhà đầu tư thông thái.

Đơn vị phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Bất Động Sản Bắc Bộ Website: batdongsanbacbo.vn Hotline: 0917 66 51515

NL