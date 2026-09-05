Argentina tăng ngân sách quốc phòng, siết sức ép trong tranh chấp Falklands

Argentina tăng thêm nguồn lực cho quốc phòng và đẩy mạnh các biện pháp ngoại giao, pháp lý nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền đối với quần đảo Falklands, Argentina gọi là Malvinas.

Tổng thống Argentina Javier Milei phát biểu trước toàn quốc từ Phủ Tổng thống Casa Rosada ở Buenos Aires vào ngày 3 tháng 9 năm 2026. Ảnh: Batimes.

Theo sắc lệnh điều chỉnh ngân sách tài khóa 2026 được Tổng thống Javier Milei ký ngày 4/9, Bộ Quốc phòng Argentina cùng Lục quân, Hải quân, Không quân và Bộ Tham mưu Liên quân được bổ sung gần 218 tỷ peso, tương đương khoảng 145 triệu USD. Ngân sách dành cho cơ quan tình báo quốc gia và Ủy ban Hoạt động Vũ trụ Quốc gia cũng được tăng thêm.

Một khoản ngân sách riêng được phân bổ cho Bộ Ngoại giao để triển khai các hoạt động liên quan đến vấn đề Malvinas, Nam Cực và Nam Đại Tây Dương.

Tổng thống Javier Milei cũng thúc đẩy kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân tích hợp tại Tierra del Fuego, với mục tiêu tăng khả năng hiện diện và vị thế chiến lược của Argentina tại Nam Đại Tây Dương và khu vực Nam Cực. Nguồn lực bổ sung cho Bộ Quốc phòng sẽ hỗ trợ kế hoạch xây dựng căn cứ này.

Động thái này diễn ra sau bài phát biểu trên truyền hình của Tổng thống Milei ngày 3/9, trong đó ông tái khẳng định quần đảo Falklands/ Malvinas, thuộc chủ quyền của Argentina. Ông tuyên bố Buenos Aires sẽ sử dụng các biện pháp ngoại giao, kinh tế và pháp lý để ngăn những hoạt động mà Argentina cho là xâm phạm chủ quyền.

Tổng thống Milei đồng thời tuyên bố tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào những doanh nghiệp tham gia hoạt động dầu khí quanh quần đảo mà không được Argentina cho phép. Chính phủ Argentina dự kiến trình Quốc hội dự luật nhằm tăng mức phạt đối với các hoạt động mà Buenos Aires coi là vi phạm chủ quyền. Reuters cho biết tâm điểm của tranh chấp hiện nay là dự án dầu Sea Lion ở phía Bắc Falklands, với sự tham gia của các công ty Anh và Israel.

Những động thái mới của Buenos Aires được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Washington có thể xem xét lại lập trường lâu nay đối với vấn đề chủ quyền Falklands. Tổng thống Argentina Milei cho rằng những phát biểu của ông Trump cho thấy “gió đổi chiều” đang có lợi cho yêu sách của Argentina. Tuy nhiên, Washington chưa chính thức thay đổi chính sách về tranh chấp này.

Núi Tumbledown sừng sững phía sau Stanley - thủ phủ của quần đảo Falkland (còn gọi là Islas Malvinas) vào ngày 16 tháng 3. Ảnh: AP.

London lập tức phản ứng. Ngoại trưởng Anh Ed Miliband khẳng định lập trường của nước này về Falklands “không thay đổi”, đồng thời nhấn mạnh quyền tự quyết của người dân trên quần đảo. Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting cũng tuyên bố cam kết của Anh đối với Falklands là “tuyệt đối và không thể lay chuyển”.

Với việc Buenos Aires tăng nguồn lực quốc phòng, siết các biện pháp đối với hoạt động dầu khí và thúc đẩy hiện diện tại Nam Đại Tây Dương, tranh chấp Falklands đang có dấu hiệu trở lại vị trí nổi bật trong chương trình nghị sự đối ngoại của Argentina.

Nhật Lệ

Nguồn: Todonoticias, Reuters, DW.