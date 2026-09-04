Argentina chuẩn bị trừng phạt các công ty khai thác dầu tại Falklands/Malvinas

Tổng thống Argentina Javier Milei tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với các công ty tham gia hoạt động khai thác dầu ngoài khơi quần đảo Falklands/Malvinas, trong bối cảnh Buenos Aires tìm cách tận dụng những tín hiệu mới từ Washington liên quan đến tranh chấp chủ quyền với Anh.

Tổng thống Argentina Javier Milei trong bài phát biểu toàn quốc ngày 3.9. Ảnh: AFP.

Trong bài phát biểu toàn quốc ngày 3/9, Tổng thống Javier Milei cho biết, Argentina sẽ sử dụng các công cụ kinh tế và ngoại giao để ngăn chặn hoạt động khai thác hydrocarbon mà Buenos Aires cho là vi phạm chủ quyền tại khu vực quần đảo Falklands/Malvinas.

Chính phủ Argentina đang chuẩn bị các biện pháp nhằm vào Rockhopper Exploration của Anh và Navitas Petroleum của Israel, hai công ty cùng tham gia phát triển mỏ dầu Sea Lion ngoài khơi Falklands/Malvinas. Ông Milei cho biết sẽ ký sắc lệnh nhằm đẩy nhanh việc thực thi các biện pháp trừng phạt và rút ngắn các thủ tục liên quan theo luật pháp Argentina.

Theo nhà lãnh đạo Argentina, Buenos Aires sẽ sử dụng “tất cả các công cụ kinh tế và ngoại giao” để ngăn chặn các chủ thể nhà nước và phi nhà nước mà nước này cáo buộc đang vi phạm chủ quyền Argentina. Anh hiện chưa đưa ra phản ứng về tuyên bố mới của ông Milei.

Falklands, được Argentina gọi là Malvinas, hiện do Anh kiểm soát và được London xác định là một lãnh thổ hải ngoại của Anh. Trong khi đó, Argentina tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với quần đảo.

Argentina sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với các công ty tham gia hoạt động khai thác dầu ngoài khơi quần đảo Falklands/Malvinas. Ảnh: Telegraph.

Động thái mới của Buenos Aires diễn ra trong bối cảnh Argentina nhận thấy những dấu hiệu thay đổi trong lập trường của Mỹ đối với tranh chấp Falklands/Malvinas. Ông Milei đánh giá những phát biểu gần đây của Tổng thống Trump là “rất quan trọng” đối với Argentina, đồng thời cho rằng Washington đang xem xét lại lập trường lịch sử đối với Falklands/Malvinas và coi Argentina là một đối tác chiến lược đáng tin cậy.

Tuy nhiên, về mặt chính thức, Mỹ vẫn duy trì lập trường không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền Falklands/Malvinas. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Năng lượng và Khai khoáng Argentina Daniel González Casartelli gần đây đã tới Washington để thảo luận về đầu tư năng lượng với các doanh nghiệp dầu khí Mỹ và các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu

Tin liên quan: Mỹ đang xem xét lại lập trường về quần đảo Falkland/Malvinas Tổng thống Donald Trump ngày 31/8 cho biết Mỹ đang xem xét lại lập trường về quần đảo Falkland/Malvinas, sau khi xuất hiện các thông tin cho rằng Washington đã đe dọa phản đối chủ quyền của Anh đối với quần đảo này nếu London không tăng chi tiêu quốc phòng.

Falklands trở thành điểm nóng mới trong bất đồng quốc phòng Mỹ-Anh Quần đảo Falklands đang nổi lên như một điểm nóng mới trong bất đồng giữa Mỹ và Anh về chia sẻ gánh nặng quốc phòng, khi Washington được cho là có thể xem xét lại lập trường đối với chủ quyền quần đảo để gây sức ép buộc London tăng chi tiêu quân sự.

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