Argentina dự kiến khởi công xây dựng căn cứ hải quân ở phía Nam quần đảo Malvinas

Ngày 12/9 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Carlos Presti cho biết nước này dự kiến sẽ xây dựng một căn cứ quân sự hải quân tại thành phố Ushuaia, thành phố nằm ở cực Nam Argentina và gần quần đảo Malvinas, vào tháng 1 năm sau.

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Chính phủ Argentina sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Căn cứ Hải quân Tích hợp Ushuaia bắt đầu từ đầu năm 2027. Ảnh: Escenariomundial.

Ông Presti cho biết căn cứ quân sự sẽ được khởi công xây dựng vào ngày 2/1 sau khi hoàn tất đấu thầu công khai. Căn cứ này thuộc Hải quân Argentina, được trang bị tàu ngầm, lực lượng lính thủy đánh bộ và lực lượng hàng không hải quân, đồng thời sẽ đóng vai trò là “đầu mối hậu cần” kết nối 7 căn cứ thường trực và 6 căn cứ tạm thời của Argentina tại Nam Cực. Theo ông, căn cứ có “giá trị chiến lược” đối với việc Argentina “định vị và phát huy ảnh hưởng” tại khu vực Nam Đại Tây Dương.

Ngoại trưởng Argentina Pablo Quirno cũng xác nhận các khoản ngân sách năm 2026 dành cho dự án đã được phân bổ lại và công trình sẽ tiếp tục được đưa vào dự toán ngân sách năm 2027. Thông tin trên được đưa ra sau khi ông Quirno và ông Presti cùng các quan chức quân sự Argentina thị sát khu đất dành cho Căn cứ Hải quân Tích hợp tại Ushuaia, thủ phủ tỉnh Tierra del Fuego ở cực Nam Argentina. Căn cứ được quy hoạch với khoảng 1.050 m cầu cảng, cùng các xưởng sửa chữa, kho chứa, cơ sở hậu cần, kho nhiên liệu, kho lạnh và các công trình phục vụ hoạt động hải quân và Nam Cực. Dự án cũng hướng tới việc tập trung các đơn vị và cơ sở hỗ trợ của Hải quân Argentina hiện đang hoạt động tại khu vực.

Việc Buenos Aires thúc đẩy trở lại dự án căn cứ hải quân tại Ushuaia diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Argentina Javier Milei gần đây nhấn mạnh việc tăng cường năng lực quốc phòng và sự hiện diện của Argentina tại Nam Đại Tây Dương. Ảnh: Tn.com.ar.

Việc Buenos Aires thúc đẩy trở lại dự án căn cứ hải quân tại Ushuaia diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Argentina Javier Milei gần đây nhấn mạnh việc tăng cường năng lực quốc phòng và sự hiện diện của Argentina tại Nam Đại Tây Dương. Chính phủ Argentina cũng xác định căn cứ này là một đầu mối hậu cần phục vụ các hoạt động tại Nam Cực, nơi nước này duy trì 7 căn cứ thường trực và 6 căn cứ tạm thời.

Argentina và Anh hiện có tranh chấp về chủ quyền đối với quần đảo Malvinas. Tháng 4/1982, hai nước đã xảy ra chiến tranh do vấn đề chủ quyền quần đảo Malvinas, kết thúc với chiến thắng thuộc về Anh. Sau thất bại, Argentina vẫn không từ bỏ yêu sách chủ quyền đối với quần đảo Malvinas, trong khi Anh từ chối đàm phán về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo này.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Escenariomundial.