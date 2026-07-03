Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1, Thanh Hóa có mưa rất to

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, sáng sớm 3/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế MAYSAK. Dự báo từ ngày 3 đến 5/7, vùng biển Thanh Hóa có gió mạnh, biển động; trên đất liền xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Bản đồ dự báo quỹ đạo của bão số 1 lúc 05h00 ngày 03/7/2026. Ảnh: nchmf.gov.vn

Hồi 4 giờ ngày 3/7, tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10km/giờ.

Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, bão chuyển hướng Bắc Tây Bắc rồi Bắc với tốc độ 10-15km/giờ. Đến 4 giờ ngày 5/7, tâm bão ở vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ vẫn duy trì cấp 8, giật cấp 10. Đến ngày 6/7, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Đối với khu vực Thanh Hóa, từ ngày 3 đến 5/7, vùng biển ven bờ có gió cấp 3-4, ngoài khơi cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển ngoài khơi cao từ 1-2,5m. Gió mạnh và sóng lớn có nguy cơ gây sạt lở đê, kè biển, làm hư hỏng các khu nuôi trồng thủy sản và ảnh hưởng đến tàu thuyền neo đậu.

Trên đất liền, từ ngày 3 đến 5/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, tập trung vào đêm 3/7 và ngày 4/7. Lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc, mưa đá, gió giật mạnh; trên biển có khả năng xảy ra lốc xoáy và sóng cao. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc.

LP