Áp lực sĩ số học sinh vượt quy định

Số lượng học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục tăng trong những năm gần đây, trong khi việc đầu tư cơ sở vật chất và quy hoạch mạng lưới trường lớp chưa theo kịp thực tế. Nhiều trường học phải duy trì sĩ số vượt quy định, gây áp lực cho công tác dạy học và ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Trường Tiểu học Quảng Lưu, xã Quảng Bình phải tận dụng phòng truyền thống làm lớp học do học sinh đông, phòng học thiếu.

Năm học 2025-2026, toàn tỉnh có gần 972.000 học sinh, tăng gần 96.000 học sinh so với năm học 2020-2021, bình quân mỗi năm tăng hơn 19.000 học sinh. Hiện toàn tỉnh có hơn 27.400 lớp học với trên 34.500 phòng học, tuy nhiên vẫn còn thiếu 5.375 phòng học và phòng học bộ môn, trong đó bậc tiểu học và THCS là hai cấp học thiếu nhiều nhất.

Tại các trường trung tâm của phường Hạc Thành, nhiều năm qua do gia tăng dân số cơ học, các trường luôn chịu áp lực tuyển sinh rất lớn. Dù đã khai thác tối đa số phòng học hiện có, sĩ số ở nhiều lớp THCS vẫn duy trì khoảng 50 - 55 học sinh/lớp, vượt từ 10 - 15% so với quy định.

Được biết, nhiều năm qua các trường THCS khu vực trung tâm luôn là những “điểm nóng” tuyển sinh. Sĩ số bình quân ở nhiều lớp thường dao động từ 52 - 53 học sinh, có trường lên tới 54 - 55 học sinh/lớp. Lớp học đông khiến giáo viên gặp nhiều áp lực trong giảng dạy, ban giám hiệu cũng gặp khó khăn trong công tác quản lý, đồng thời ảnh hưởng đến việc xây dựng và duy trì các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.

Không chỉ khu vực trung tâm, tại các xã bãi ngang, ven biển, nhiều trường học cũng đang đối mặt với tình trạng quá tải do thiếu cơ sở vật chất và quỹ đất mở rộng. Theo quy định, diện tích trường mầm non phải bảo đảm bình quân tối thiểu 12m2/trẻ. Tuy nhiên, hiện nay Trường Mầm non Ngư Lộc, xã Vạn Lộc mới đạt gần 2,4m2/trẻ, chỉ bằng 1/5 so với quy định. Thiếu phòng học khiến các lớp đều quá tải, trong khi nhà trường không thể mở thêm lớp dù nhu cầu gửi trẻ của người dân ngày càng tăng.

Lớp 5-6 tuổi của Trường Mầm non Ngư Lộc luôn duy trì khoảng 37-39 học sinh, trong khi quy định tối đa là 35 học sinh.

Cô Nguyễn Thị Hoan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngư Lộc, cho biết: Do thiếu cơ sở vật chất, nhiều hạng mục phục vụ hoạt động giáo dục như sân chơi, khu vui chơi ngoài trời vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Những năm gần đây, tỷ lệ huy động trẻ đến trường tăng từ khoảng 15% lên 31%, song nếu có thêm phòng học, nhà trường có thể tiếp nhận trên 40% trẻ trong độ tuổi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Theo quy định hiện hành, quy mô lớp học được giới hạn theo từng cấp học. Đối với mầm non, tùy từng độ tuổi, mỗi nhóm, lớp có tối đa từ 15 đến 35 trẻ; bậc tiểu học không quá 35 học sinh/lớp; THCS và THPT không quá 45 học sinh/lớp. Tuy nhiên, việc bảo đảm các quy định này vẫn là bài toán khó ở nhiều địa phương khi quy hoạch mạng lưới trường lớp và đầu tư cơ sở vật chất chưa theo kịp tốc độ gia tăng học sinh.

Tình trạng sĩ số học sinh/lớp vượt quy định, thiếu phòng học và phòng học bộ môn là những vấn đề được nhiều cử tri phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp. Đây cũng là một trong những nội dung sẽ được đại biểu HĐND tỉnh chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX, diễn ra ngày 17/7.

Hương Quỳnh