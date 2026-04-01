Áp dụng quy định mới về phí, lệ phí xuất nhập cảnh từ 1/4/2026

Từ ngày 1/4/2026, Thông tư số 28/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính chính thức có hiệu lực, quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí và lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

Theo quy định, các khoản thu áp dụng đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu, thị thực, giấy thông hành và các giấy tờ liên quan đến xuất nhập cảnh.

Đáng chú ý, lệ phí cấp mới hộ chiếu được ấn định ở mức 200.000 đồng/lần; trường hợp cấp lại do mất hoặc hư hỏng là 400.000 đồng.

Thông tư cũng quy định rõ việc quản lý, sử dụng nguồn thu theo hướng chặt chẽ: toàn bộ số tiền phí, lệ phí phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước, bao gồm cả phần lãi phát sinh (nếu có).

Về hoàn trả, lệ phí cấp hộ chiếu có thể được hoàn lại nếu người nộp không đủ điều kiện được cấp sau khi cơ quan chức năng xét duyệt; tuy nhiên, trường hợp người nộp tự từ chối nhận kết quả sẽ không được hoàn. Riêng phí cấp thị thực và giấy tờ cư trú cho người nước ngoài không hoàn trả trong mọi trường hợp.

Việc ban hành quy định mới nhằm thống nhất mức thu, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm minh bạch trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Thẻ ABTC là thẻ đi lại của doanh nhân APEC (APEC Business Travel Card).

Tem “AB” là một loại giấy miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông đi công tác nước.

Phí cấp thị thực và các giấy tờ khác có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú cho người nước ngoài:

