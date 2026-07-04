Ảnh hưởng của bão số 1, Thanh Hóa có mưa to đến rất to

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ sáng 4/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Thanh Hóa được dự báo có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi cao hơn. Mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Hướng di chuyển của bão số 1 vào hồi 7h sáng nay 4/7. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 1 di chuyển nhanh hơn, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Bão vẫn giữ nguyên hướng di chuyển và cường độ.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông Đông Nam, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h.

Đến 16 giờ ngày 4/7, bão trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h với sức gió cấp 8-9, giật cấp 11.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu), vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 5/7, bão trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ 10-15 km/h với sức gió cấp 7, giật cấp 9 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó, đến 4 giờ ngày 6/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10-15 km/h, sức gió dưới cấp 6 và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Bão gây mưa lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Từ sáng 4/7 đến hết ngày 5/7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ trên 500mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi; ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Bão ảnh hưởng trực tiếp đến ngư dân, tàu thuyền, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển; người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố; các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp; các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

LP