Anh- EU đạt loạt thỏa thuận tháo gỡ những rào cản trong quan hệ hậu Brexit

Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được một loạt thỏa thuận quan trọng nhằm tháo gỡ những rào cản trong quan hệ hậu Brexit, tập trung vào thương mại, chuyển đổi xanh và giao lưu thanh niên. Những bước đi mới được kỳ vọng sẽ giảm chi phí cho doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác và từng bước khắc phục những tổn thất mà việc Anh rời EU đã gây ra cho nền kinh tế và người dân hai bên.

Theo truyền thông Anh, các thỏa thuận được công bố sau hội nghị thượng đỉnh giữa Anh và EU tại Brussels (Bỉ) ngày 20/11, với sự tham dự của Thủ tướng Anh Andy Burnham, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Phát biểu sau hội nghị, Thủ tướng Andy Burnham cho biết, các thỏa thuận mới có thể giúp nền kinh tế Anh tăng thêm khoảng 17 tỷ bảng mỗi năm. Ông đánh giá đây là kết quả tích cực đối với cả Anh và châu Âu, đồng thời khẳng định London sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với EU để tìm kiếm những hướng hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Theo tuyên bố chung, hai bên thống nhất ba nội dung trọng tâm bao gồm, cơ chế đơn giản hóa hoạt động xuất khẩu thực phẩm thông qua cắt giảm thủ tục hành chính; liên kết hệ thống giao dịch phát thải của Anh và EU cũng như thiết lập chương trình trải nghiệm dành cho thanh niên.

Đánh giá về kết quả hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hoan nghênh thiện chí tăng cường hợp tác của London, cho rằng những thỏa thuận mới sẽ mở rộng cơ hội cho giới trẻ, thúc đẩy thương mại và hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa khẳng định, EU tôn trọng quyết định rời khỏi khối của người dân Anh, đồng thời sẵn sàng ủng hộ lựa chọn tăng cường quan hệ của London trong giai đoạn hậu Brexit.

Những thỏa thuận mới được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Andy Burnham công khai thừa nhận Brexit chưa mang lại những kết quả như kỳ vọng. Dù vậy, chính phủ Anh vẫn khẳng định không có ý định gia nhập trở lại EU, cũng như không quay lại liên minh thuế quan hay thị trường chung. Vì thế, loạt thỏa thuận lần này không đồng nghĩa với việc đảo ngược Brexit, mà phản ánh cách tiếp cận thực tế hơn của London và Brussels: duy trì những lựa chọn chính trị riêng, nhưng tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Tuy nhiên đây được xem là tín hiệu cho thấy Anh và EU đang từng bước điều chỉnh quan hệ hậu Brexit, hướng tới giảm thiểu những chi phí do sự chia tách gây ra và xây dựng nền tảng hợp tác ổn định hơn trong tương lai.

Thu Uyên