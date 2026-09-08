Anh cân nhắc áp lệnh trừng phạt mới với Israel, Tel Aviv chỉ trích gay gắt

Chính phủ Anh đang cân nhắc áp dụng các biện pháp kinh tế mới nhằm vào Israel, trong đó có khả năng cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất tại các khu định cư Israel ở Bờ Tây bị chiếm đóng, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước tiếp tục căng thẳng.

Anh cân nhắc áp biện pháp kinh tế mới với Israel, Tel Aviv chỉ trích gay gắt. Ảnh: NY Times.

Theo The New York Times, Chính phủ Anh có thể áp dụng lệnh cấm đối với hàng hóa sản xuất tại các khu định cư của Israel ở Bờ Tây. Các biện pháp này thậm chí có thể được mở rộng, nhằm vào các doanh nghiệp và lĩnh vực cung cấp dịch vụ cho hoạt động định cư, trong đó có xây dựng, tài chính và quảng cáo.

Ngoại trưởng Anh Ed Miliband dự kiến công bố các biện pháp tại Quốc hội, trong khuôn khổ điều mà Chính phủ Anh mô tả là sự thay đổi đáng kể trong chính sách đối với Israel và Palestine.

Trước đây, các biện pháp trừng phạt của Anh chủ yếu nhằm vào những cá nhân tại các khu định cư bị cáo buộc có hành vi bạo lực đối với người Palestine. Việc London cân nhắc các biện pháp kinh tế mới diễn ra trong bối cảnh Israel tiếp tục thúc đẩy hoạt động xây dựng và mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây.

Ngoại trưởng Anh Ed Miliband. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, Israel gần đây đã mở thầu xây dựng hơn 200 căn nhà mới tại khu vực E1, phía Đông Jerusalem. Đây là khu vực có vị trí chiến lược và từ lâu gây tranh cãi do nằm giữa Jerusalem và các khu vực trung tâm Bờ Tây. Ông Miliband từng coi việc thúc đẩy dự án tại E1 là một “lằn ranh đỏ”, do lo ngại dự án có thể làm gián đoạn sự liền mạch về lãnh thổ của Bờ Tây và gây khó khăn cho khả năng hình thành một nhà nước Palestine.

Israel đã phản ứng mạnh trước các động thái của Anh. Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich kêu gọi trục xuất Đại sứ Anh tại Israel, đồng thời chỉ trích gay gắt chính sách của London.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir cũng chỉ trích Anh và kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu có biện pháp đáp trả, trong đó đề xuất công nhận chủ quyền của Argentina đối với quần đảo Falkland/Malvinas đang tranh chấp với Anh và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với London.

Căng thẳng giữa Anh và Israel diễn ra trong bối cảnh tình hình Bờ Tây tiếp tục xấu đi kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát tại Dải Gaza. Bạo lực liên quan đến các khu định cư và hoạt động mở rộng khu định cư của Israel tiếp tục là một trong những vấn đề gây tranh cãi nghiêm trọng giữa Israel và các nước phương Tây.

Minh Phương

Nguồn: WION, The Guardian.