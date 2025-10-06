Ấn Độ và EU đàm phán FTA lần thứ 14: Bước tiến quan trọng cho thương mại toàn cầu

Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) ngày 6/10 chính thức khởi động vòng đàm phán thứ 14 của Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) tại Bruxelles, nhằm hoàn tất thỏa thuận toàn diện trước cuối năm nay. Đây là nỗ lực mới nhất trong tiến trình tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nền kinh tế lớn, sau nhiều năm đình trệ.

Lễ ký kết Hiệp định Đối tác Thương mại và Kinh tế (TEPA) giữa Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA) và Ấn Độ diễn ra vào ngày 10/3/2024 tại New Delhi. Ảnh: Newsarenaindia.

Các quan chức cấp cao từ cả hai bên dự kiến tiến hành đàm phán kéo dài 5 ngày, với mục tiêu khép lại các điểm bất đồng còn lại, hướng tới ký kết thỏa thuận trong năm nay. Vòng đàm phán lần này bao gồm 23 lĩnh vực chính, từ hàng hóa và dịch vụ, đầu tư, rào cản kỹ thuật thương mại, quy tắc xuất xứ, hải quan, giải quyết tranh chấp, quyền sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý đến phát triển bền vững.

Trước vòng đàm phán, Đại sứ EU tại Ấn Độ, Hervé Delphin nhấn mạnh các số liệu thương mại ấn tượng giữa hai bên, trong năm 2024, các công ty châu Âu tại Ấn Độ thu về doanh thu khoảng 186 tỉ euro , tương đương khoảng 5% GDP Ấn Độ, và xuất khẩu châu Âu sang Ấn Độ đạt 23,5 tỉ euro, chiếm 6% tổng xuất khẩu Ấn Độ.

FTA Ấn Độ-EU: Vòng đàm phán thứ 14 sẽ diễn ra tại Bruxelles ngày 6 tháng 10 năm 2025. Ảnh: Economyindia

Một trong những nội dung đàm phán mấu chốt là Hiệp định Bảo hộ Đầu tư với mục tiêu thiết lập khung pháp lý minh bạch và thuận lợi cho nhà đầu tư EU - Ấn Độ, tạo điều kiện thu hút vốn trực tiếp nước ngoài (FDI).

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khác biệt. Trong các vòng đàm phán trước đó, hai bên chưa đạt được đột phá lớn. Nhưng EU vẫn cam kết thúc đẩy một gói thỏa thuận có ý nghĩa, nhằm mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp hai bên, đa dạng hóa thương mại và củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, Piyush Goyal, thể hiện sự lạc quan rằng, hai bên có thể nhanh chóng ký kết thỏa thuận. Ông Goyal cũng sẽ có cuộc gặp với Ủy viên Thương mại của EU, Maros Sefcovic, tại Nam Phi trong tháng này để đánh giá tiến trình đàm phán, trong bối cảnh hạn chót được đặt vào tháng 12.

Nhật Lệ

Nguồn: Times of India, Wion news