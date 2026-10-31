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Ấn Độ phóng vệ tinh mới, củng cố năng lực định vị độc lập

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 31/10, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) thông báo phóng thành công vệ tinh dẫn đường thế hệ mới NVS-03 bằng tên lửa đẩy GSLV-F18, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực tăng cường năng lực định vị độc lập của nước này thông qua hệ thống NavIC.

Ấn Độ phóng vệ tinh mới, củng cố năng lực định vị độc lập

Ngày 31/10, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) thông báo phóng thành công vệ tinh dẫn đường thế hệ mới NVS-03 bằng tên lửa đẩy GSLV-F18, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực tăng cường năng lực định vị độc lập của nước này thông qua hệ thống NavIC.

Ấn Độ phóng vệ tinh mới, củng cố năng lực định vị độc lập

Tên lửa GSLV-F18 cất cánh lúc 23 giờ 51 phút ngày 30/10 (giờ địa phương) từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan, tại Sriharikota, bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ. Sau khoảng 18 phút, tên lửa đưa vệ tinh NVS-03 vào quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh theo kế hoạch. Từ quỹ đạo này, các động cơ đẩy trên vệ tinh sẽ tiếp tục được sử dụng để đưa thiết bị đến vị trí hoạt động dự kiến.

Theo ISRO, đây là chuyến bay thứ 20 của dòng tên lửa đẩy vệ tinh địa tĩnh GSLV và NVS-03 là vệ tinh thứ ba thuộc thế hệ vệ tinh dẫn đường mới của Ấn Độ. Vệ tinh có khối lượng khoảng 2.250 kg, được trang bị đồng hồ nguyên tử, trong đó có thiết bị do Ấn Độ tự sản xuất, cùng tín hiệu định vị L1 bên cạnh các tín hiệu L5 và S hiện có. Những cải tiến này được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ định vị và bảo đảm tính liên tục của hệ thống NavIC.

NavIC, viết tắt của “Dẫn đường bằng chòm sao Ấn Độ”, là hệ thống định vị vệ tinh độc lập do Ấn Độ phát triển, cung cấp dịch vụ định vị và dẫn đường cho lãnh thổ nước này cùng khu vực mở rộng khoảng 1.500 km bên ngoài biên giới. Hệ thống có chức năng tương tự GPS của Mỹ, Galileo của châu Âu và GLONASS của Nga.

Việc đưa NVS-03 lên quỹ đạo được kỳ vọng giúp duy trì và cải thiện hoạt động của NavIC, trong bối cảnh một số đồng hồ nguyên tử trên các vệ tinh thế hệ trước hết tuổi thọ hoặc gặp sự cố, ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dữ liệu định vị.

Ấn Độ phát triển NavIC nhằm giảm sự phụ thuộc vào các hệ thống định vị nước ngoài, đồng thời tăng cường năng lực tự chủ trong những lĩnh vực quan trọng như quốc phòng, quản lý thiên tai, hàng hải và giao thông vận tải.

Minh Phương

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Từ khóa:

#Vệ tinh #Ấn độ #Thành công #Thế hệ mới #Tên lửa

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