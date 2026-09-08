Ấn Độ duyệt kế hoạch mua sắm quốc phòng trị giá 1,1 nghìn tỷ rupee

Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ (DAC) đã thông qua các đề xuất mua sắm trang thiết bị quân sự trị giá hơn 1.100 tỷ rupee, trong đó dành tới 98% giá trị mua sắm cho ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Ấn Độ duyệt kế hoạch mua sắm quốc phòng trị giá 1,1 nghìn tỷ rupee. Ảnh: India Today.

Các đề xuất được phê duyệt tại cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh chủ trì, tập trung vào nâng cấp trang thiết bị cho các lực lượng vũ trang, qua đó tạo thêm động lực cho ngành sản xuất quốc phòng trong nước.

Theo kế hoạch, Lục quân Ấn Độ sẽ được trang bị các phương tiện hỗ trợ chiến đấu và vận tải thiết yếu, trong đó có xe cứu hộ, thiết bị rà phá bom mìn và các hệ thống phục vụ tác chiến trên địa hình phức tạp. Hải quân sẽ được trang bị các hệ thống radar hiện đại, đồng thời phát triển và đưa vào sử dụng các turbine khí hàng hải do Ấn Độ sản xuất nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài. Không quân cũng sẽ được nâng cấp với các trang thiết bị tiên tiến, trong đó có hệ thống tác chiến điện tử và các giải pháp tăng cường an ninh.

Việc ưu tiên mua sắm trong nước nằm trong nỗ lực thúc đẩy sáng kiến “Atmanirbhar Bharat” (Ấn Độ tự cường). Trong 5 năm qua, ngân sách quốc phòng của Ấn Độ đã tăng 42,5%, lên mức kỷ lục 7,85 nghìn tỷ rupee trong tài khóa 2026-2027, cao hơn 15% so với năm trước.

Cùng với đó, xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ đã tăng mạnh trong 12 năm qua, với sản phẩm quốc phòng hiện được xuất khẩu tới hơn 80 quốc gia. Ngành công nghiệp quốc phòng nước này hiện có khoảng 17.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSME) tham gia, cùng hơn 1.000 công ty khởi nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến và máy bay không người lái, góp phần mở rộng vai trò của khu vực tư nhân trong lĩnh vực quốc phòng.

Minh Phương

Nguồn: WION.