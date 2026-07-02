99,36% thí sinh của Thanh Hóa đậu tốt nghiệp THPT năm 2026

Ngày 2/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã công bố kết quả tổng hợp Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học sinh vui mừng sau khi hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Hoàng Đông

Năm nay, toàn tỉnh có 40.652 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, hệ THPT có 34.765 thí sinh, hệ giáo dục thường xuyên có 5.887 thí sinh.

Điểm thi trung bình của tỉnh Thanh Hóa đạt 5,889 điểm, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố. Trong các môn thi, môn Công nghệ công nghiệp có điểm trung bình cao nhất với 7,200 điểm; tiếp đến là Ngữ văn 7,003 điểm, Công nghệ nông nghiệp 7,022 điểm, Tin học 6,471 điểm.

Một số môn khác có điểm trung bình như: Toán 5,374 điểm; Vật lý 5,719 điểm; Hóa học 6,163 điểm; Sinh học 5,906 điểm; Lịch sử 6,237 điểm; Địa lý 5,089 điểm; Giáo dục kinh tế và pháp luật 4,992 điểm; Tiếng Anh 4,824 điểm.

Toàn tỉnh có 383 điểm 10, trong đó môn Toán có 188 điểm 10, xếp thứ 9 toàn quốc; môn Vật lý có 17 điểm 10, xếp thứ 3 toàn quốc; môn Hóa học có 31 điểm 10, xếp thứ 4 toàn quốc; môn Lịch sử có 130 điểm 10, xếp thứ 7 toàn quốc; Giáo dục kinh tế và pháp luật có 1 điểm 10, xếp thứ nhất toàn quốc. Các môn: Sinh học có 5 điểm 10; Địa lý có 2 điểm 10; Tiếng Anh có 8 điểm 10; Công nghệ nông nghiệp có 1 điểm 10.

Ở các khối thi truyền thống, Thanh Hóa có 3 thí sinh đạt 29,75 điểm, là á khoa toàn quốc đồng thời là thủ khoa khối A00 của tỉnh. Các thí sinh gồm: Phạm Đăng Đạt, học sinh Trường THPT Cẩm Thủy 2; Đặng Đại Lâm, học sinh Trường THPT Thiệu Hóa; Khương Huy Vĩnh San, học sinh Trường THPT Lê Văn Hưu.

Thủ khoa khối B của tỉnh là học sinh Ngô Duy Lương, Trường THPT Yên Định 1, đạt 29,5 điểm.

Thủ khoa khối C00 là học sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trường THPT Bỉm Sơn, đạt 28,25 điểm.

Khối D00 có 2 thí sinh cùng đạt 28 điểm, gồm Trần Văn Dương và Nguyễn Thu Huệ, học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Thủ khoa toàn tỉnh Thanh Hóa và Á khoa toàn quốc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là em Nguyễn Đình Trung, học sinh lớp 12A1K55, Trường THPT Triệu Sơn 2 đạt tổng điểm 38,25, trong đó Toán 10, Vật lý 9,8, Hóa học 9,5, Ngữ văn 9 điểm.

Về xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ năm 2026, Thanh Hóa có 40.392/40.652 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 99,36%.

Toàn tỉnh có 186 thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp. Trong số này, 180 thí sinh thuộc diện khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng, bảo đảm các điều kiện theo Quy chế thi. Ngoài ra, có 6 thí sinh tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, Olympic khu vực các môn văn hóa năm 2026 được miễn thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, 59 thí sinh được đặc cách tốt nghiệp. Trong đó, 58 trường hợp bị ốm, tai nạn trước ngày thi không quá 10 ngày; 1 trường hợp bị ốm sau khi đã thi môn Ngữ văn và không thể tiếp tục dự thi. Các trường hợp này đều được xem xét trên cơ sở hồ sơ, điều kiện theo quy chế thi hiện hành.

Linh Hương