8 thôn mới trên địa bàn xã Thanh Quân đi vào hoạt động từ 1/7

Sáng 1/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thanh Quân đã công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị thôn và kiện toàn tổ chức, nhân sự tại các thôn sau sắp xếp.

Hội nghị công bố các quyết định sắp xếp thôn trên địa bàn xã Thanh Quân.

Tại hội nghị, HĐND xã Thanh Quân đã công bố Nghị quyết về việc sắp xếp, đổi tên các thôn.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã công bố các quyết định kết thúc hoạt động của chi bộ thôn cũ, thành lập chi bộ thôn mới và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ.

UBND xã công bố các quyết định chỉ định trưởng thôn, thôn đội trưởng, tổ trưởng và tổ phó lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội công bố các quyết định thành lập Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể tại các thôn mới.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính ở cơ sở, xã Thanh Quân đã tiến hành sắp xếp từ 20 thôn xuống còn 8 thôn, giảm 12 thôn. Các thôn mới đều bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026.

Lãnh đạo xã trao quyết định chỉ định chi ủy, chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ các thôn sau sắp xếp.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Quân Lê Văn Thuận nhấn mạnh, việc sắp xếp thôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm xây dựng bộ máy cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí đề nghị các thôn mới khẩn trương hoàn thành công tác bàn giao hồ sơ, tài sản, kiện toàn các tổ chức đoàn thể, nhanh chóng ổn định tổ chức và bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Đoàn Lưu (CTV)