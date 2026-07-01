Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

Sáng 1/7, tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Nguyễn Duy Ngọc.

Hội nghị kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, trụ sở các tỉnh, thành phố, trụ sở xã, phường, đặc khu trên toàn quốc với tổng số 557.099 đại biểu tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

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Minh Hiếu