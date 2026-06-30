Sau sắp xếp, phường Hạc Thành còn 65 tổ dân phố

Chiều 30/6, phường Hạc Thành tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự tổ dân phố trên địa bàn phường.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, HĐND phường Hạc Thành đã công bố nghị quyết về sắp xếp các tổ dân phố trên địa bàn phường. Theo đó, sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, phường Hạc Thành giảm từ 125 tổ dân phố xuống còn 65 tổ dân phố (giảm 48%), trong đó có 59 tổ dân phố mới hình thành sau sắp xếp và 6 tổ dân phố giữ nguyên không thực hiện sắp xếp gồm Đông Sơn 1, Đông Phát 1, Đông Phát 2, Quảng Xá 3, Trần Phú và Tây Sơn 4.

Tương ứng với đó, hệ thống tổ chức đảng ở cơ sở được thành lập và kiện toàn thành 65 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Việc sắp xếp, kiện toàn các tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy phường Hạc Thành trao quyết định cho các đồng chí được chỉ định giữ các chức danh sau sắp xếp.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường Hạc Thành đã công bố quyết định kết thúc hoạt động của 119 chi bộ tổ dân phố; công bố quyết định thành lập 59 chi bộ tổ dân phố mới; công bố quyết định kiện toàn 6 chi bộ tổ dân phố không thực hiện sắp xếp và quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ.

UBND phường công bố các quyết định chỉ định tổ trưởng tổ dân phố lâm thời.

Ủy ban MTTQ phường công bố quyết định thành lập ban công tác mặt trận; quyết định chỉ định trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân mới.

Nhân dịp này, phường Hạc Thành đã công bố, trao quyết định đối với các đồng chí được chỉ định đảm nhiệm các chức danh sau sắp xếp, đồng thời tặng quà tri ân các cán bộ không chuyên trách ở tổ dân phố nghỉ công tác trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện đề nghị các chi ủy khẩn trương ổn định tổ chức, làm tốt công tác tư tưởng, nhanh chóng đưa bộ máy các tổ dân phố mới đi vào hoạt động hiệu quả. Ngay sau hội nghị, các chi bộ cần tổ chức họp cấp ủy để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi ủy viên, đồng thời thực hiện bàn giao hồ sơ, sổ sách bảo đảm chặt chẽ, khoa học.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Các chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, tập trung thảo luận, giải quyết các vấn đề dân sinh nổi cộm; đẩy mạnh Cuộc vận động “Người dân phường Hạc Thành nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng...

Tố Phương