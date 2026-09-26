640 học viên được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH

Sáng 26/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho thành viên Đội PCCC và CNCH cơ sở thuộc các cơ quan, tổ chức, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh lớp huấn luyện.

Lớp huấn luyện diễn ra trong 2 ngày tại Trụ sở Phòng PC07 và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lam Sơn, với sự tham gia của hơn 640 học viên đến từ 43 cơ quan, đơn vị.

Trung tá Phạm Việt Giang, Phó Đội trưởng Đội 2 PC07, khai mạc lớp huấn luyện.

Các học viên được trang bị kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ; biện pháp bảo đảm an toàn khi sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, hóa chất nguy hiểm; cách kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC tại cơ sở. Đồng thời, được hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng App-114 trên điện thoại di động.

Toàn cảnh lớp huấn luyện.

Sau phần lý thuyết, học viên thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, lăng, vòi chữa cháy; kỹ năng thoát nạn, di chuyển người bị nạn, sơ cấp cứu ban đầu và xử lý tình huống cháy, nổ, rò rỉ khí gas tại cơ sở.

Báo cáo viên phòng PC07, truyền đạt các kiến thức tại lớp huấn luyện.

Thông qua huấn luyện, các thành viên Đội PCCC và CNCH cơ sở được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy, nổ, góp phần bảo đảm an toàn PCCC và CNCH ngay từ cơ sở.

Tiến Đông