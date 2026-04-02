6 điểm mới về chính sách bảo hiểm xã hội áp dụng mới nhất năm 2026

Từ tháng 3/2026, nhiều quy định mới về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) chính thức được triển khai theo Luật Phục hồi, phá sản, tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và quyền lợi người lao động.

Theo thông tin từ cơ quan BHXH, có 6 nội dung đáng chú ý:

Thứ nhất, các cơ quan quản lý như thuế, đăng ký kinh doanh và BHXH có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình trạng pháp lý, nợ BHXH của doanh nghiệp, hợp tác xã trong vòng 3 ngày làm việc khi có yêu cầu từ tòa án.

Thứ hai, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh phải xây dựng phương án phục hồi, trong đó nêu rõ kế hoạch thanh toán các khoản nợ, bảo đảm đúng thứ tự ưu tiên theo quy định.

Thứ ba, các khoản nợ liên quan đến người lao động như tiền lương, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được xếp vào nhóm ưu tiên thanh toán cao trong quá trình phục hồi.

Thứ tư, cơ quan BHXH được quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã nếu đơn vị này chậm, trốn đóng BHXH trong thời gian 3 năm liên tiếp mà không có phản hồi.

Thứ năm, khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, các khoản nợ BHXH tiếp tục được ưu tiên thanh toán sau chi phí phá sản và tiền lương, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Thứ sáu, bổ sung trường hợp doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa 12 tháng nếu đang trong quá trình phục hồi hoặc gặp khó khăn dẫn đến không có khả năng đóng BHXH.

Các quy định mới được kỳ vọng góp phần tăng cường kỷ luật, minh bạch trong thực hiện chính sách BHXH, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động trong các tình huống doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc phá sản.

