500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu

Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia xác nhận 500 người đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV ngày 19/10/2025. ẢNH: TTXVN

Văn phòng Quốc hội vừa có Thông cáo báo chí về việc Hội đồng Bầu cử quốc gia xác nhận đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thông cáo nêu rõ, ngày 27/3/2026, căn cứ quy định của Hiến pháp, pháp luật và các văn bản liên quan, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 238/NQ-HĐBCQG xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Danh sách cụ thể các đại biểu theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG ngày 21/3/2026 của Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, kỳ bầu cử này đã bầu cử đủ 500 đại biểu, trong đó có 230 đại biểu Quốc hội khóa XV tái cử, 17 đại biểu Quốc hội các khóa từ XI đến XIV tiếp tục tham gia khóa XVI. Có 253 đại biểu lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40%. Đặc biệt, lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất (214/216 người trúng cử); 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử.

Nguồn: https://nhandan.vn/500-nguoi-trung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-co-du-tu-cach-dai-bieu-post951393.html